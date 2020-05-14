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Коронавирус на Буковине: мэр и глава ОГА "не поделили" койки Мэр Черновцов утверждает, что в городе осталось 10 коек для больных коронавирусом, председатель ОГА говорит, что их 35

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что на Буковине, в частности, в Черновцах, хватает коек для больных коронавирусной инфекцией. Мэр города Алексей Каспрук настаивает, что в больницах города осталось только 10 коек.

«У 2516 буковинцев официально поставлен диагноз инфицирования коронавирусом, из них только 590 человек госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно дома или уже выздоровели. Неправда и категорическая ложь то, что на Буковине заканчиваются места в больницах. Есть первая волна госпитальных больных, там 60% коек уже заняты», - отметил Осадчук.

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По его словам, общий фонд коек, который можно использовать в области - 2730, сейчас только 590 заняты.

«Когда вы слышите, что в городе Черновцы больницы переполнены, то надо знать, что черновицкие городские больницы - миниатюрные, там по несколько десятков коек. И поэтому они заполнены, а не потому, что это огромная больница, полностью забита. Но даже вчерашнее управленческое решение и подсказка департамента здравоохранения ОГА - и о чудо, увидели дополнительно 35 коек в городских больницах. Поэтому здесь не нужно манипулировать», - отметил председатель Черновицкой ОГА.

Ранее мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что в больницах города остается 10 коек для больных COVID-19.

«В городе остается стабильно тяжелая динамика. Больницы заполнены, власть готовится разворачивать временный госпиталь в спортивном зале. Также городу не хватает медицинского персонала», - заявил Каспрук.

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к Кабинету министров и Министерству здравоохранения с требованием немедленно принять меры в связи со вспышкой коронавируса в Черновицкой области.