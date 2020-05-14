Война на Донбассе: политолог назвал главную проблему Украины после победы

У Украины нет стратегии реинтеграции Донбасса, заявил эксперт по вопросам международной политики Илья Куса в эфире канала "Украина 24".

"У нас нет никакого стратегического понимания, как мы видим выход из конфликта. У нас есть много взглядов в обществе, которые могут по-разному звучать, есть взгляды политических партий в виде комментариев и заявлений, но нет стратегического видения Украины как государства", — сказал он.

Эксперт объяснил, что должна делать украинская власть и чего она не делает.

"Мы должны ответить на вопрос: как мы видим выход из конфликта, что для нас приемлемо, какие есть красные линии. Являются ли для нас Минские соглашения в данном виде приемлемыми, будем ли мы их выполнять или, возможно, мы хотим выйти на Минск-3. Россия четко дала понять, что никакого контроля над границей не будет до выборов как минимум. А мы продолжаем вести переговоры, давать разные советы и спекулировать о том, будут ли местные выборы на Донбассе в октябре этого года", — сказал политолог.

"Переговоры нужны, но в том виде, который Минские соглашения имеют сейчас, они не могут быть базой для мирного урегулирования, потому что это рамочный документ", — добавил эксперт.