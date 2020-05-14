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Деньги от МВФ и "новый" налог: в "Слуге народа" рассказали о планах Депутат Евгения Кравчук не сомневается в том, что препятствия для подписания закона о банках будут преодолены

Депутат Верховной Рады, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире канала "Украина 24" рассказала об очередном заседании парламента, которое состоится 19 мая.

"Во вторник одним из первых вопросов рассмотрим эти постановления (об отмене результатов голосования по закону о банках - Ред.), они будут отклонены, и закон будет подписан президентом", - сказала депутат.

Кравчук отметила, что "еще не видела конкретных шагов" в отношении предоставления "антиколомойского закона" в Конституционный суд.

"Но я думаю, что это произойдет. Это никак не повлияет на меморандум с МВФ, КС, как вы знаете, может и годами рассматривать, посему это не остановит получение средств", - сказала Кравчук.

По ее словам, повестка дня еще не сформирована, комитеты будут подавать предложения, парламент будет возвращаться к плановой работе.

Также депутат прокомментировала введение налога на развитие культуры, о котором ранее заявляли в "Слуге народа".

"Это не создание нового налога, наоборот, это снижение существующего НДС, то есть существующего налога, с 20% до 7%, а в некоторых случаях до нуля. Речь идет о поддержке креативных индустрий и деятельностей в них. Для чего это? Для того, чтобы удешевить эти услуги и расширить потребление, а также разрешить креативным индустриям, часть из которых находятся в тени, выйти из тени. В европейских странах была доказана эффективность такого шага", - сказала Кравчук.

Напомним, инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала "Украина 24" выразил уверенность, что "антиколомойский закон" будет обжалован в Конституционном суде.