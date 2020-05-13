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"Это ляп": экс-советница Януковича жестко разругала главу МИД Анна Герман считает, что профессиональных дипломатов в Украине не осталось

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен уйти в отставку после заявления, что отношения Украины и США нужно "сдать в химчистку".

Такое мнение в эфире "Украина 24" высказала экс-советница бывшего президента Виктора Януковича, народный депутат Украины V-VII созыва Анна Герман.

"После того, как я услышала от одного из руководителей украинского МИДа, что украинско-американские отношения нужно сдать в химчистку, я поняла, что профессиональных дипломатов на руководящих должностях в Украине нет", - заявила Герман.

По ее мнению, никто не захочет иметь дело с "руководителями, которые позволяют себе такие ляпы".

"Представьте себе, что такое позволил себе какой-то западный дипломат. Это что, означает, что ваш государственный костюм в пятнах, вы имеете что-то темное в своей деятельности? После таких вещей надо выгонять людей", - отметила экс-нардеп.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил отношения Украины и США с костюмом, который нуждается в химчистке. Об этом он заявил, комментируя "украиногейт" в США - скандал с импичментом президенту Дональду Трампу.

Напомним, народный депутат Украины V-VII созыва Анна Герман также заявила в эфире "Украина 24", что Украина должна поддерживать свой крупный бизнес, иначе ему на смену придут американские и китайские олигархи.