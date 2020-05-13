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"Антиколомойский закон" могут отыграть назад - банкир назвал условие Когда кризис пройдет, партия "Слуга народа" сделает реверанс в сторону Игоря Коломойского, уверен Фурса

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала «Украина 24» выразил уверенность, что «антиколомойский закон» будет обжалован в Конституционном суде.

«Я уверен, что обжалование «антиколомойского закона» в Конституционном суде будет. Мы знаем опыт принятия решений Конституционным судом. К сожалению, он руководствуется политической волей, а не Конституцией. Решение Конституционного суда зависит от того, какая будет политическая воля на тот момент», - отметил Фурса.

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По его словам, партия «Слуга народа» была вынуждена пойти на принятие этого закона, потому что дефолт был бы гораздо худшим сценарием.

«Но когда кризис пройдет, когда помощь (МВФ – ред.) не будет так критична, вполне возможно они отыграют и сделают реверанс в сторону Коломойского», - подчеркнул эксперт.

Напомним, Верховная Рада 13 мая приняла "антиколомойский закон" во втором чтении. Это решение поддержали 270 нардепов. "Антиколомойский закон" открыл Украине путь для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в эфире "Украина 24" заявила, что принятие законопроекта о деятельности банков грозит Украине "банкопадом".