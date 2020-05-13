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Интрига только начинается - политолог о принятии резонансного закона В Раде продолжаются дискуссии вокруг резонансного закона

Закон о деятельности банков, известный как "антиколомойский закон", откроет Украине путь для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом, но сначала его судьбу должен решить Конституционный суд.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил политолог Алексей Якубин, комментируя принятие закона Верховной Радой Украины.

"История с этим законом только начинается. Теперь следует ожидать реакции Международного валютного фонда по новой программе stand-by, потому что Украина выполнила договоренности, о которых много говорилось - земельный закон и банковский закон. Когда его подпишет президент, думаю, до конца мая мы с вами увидим определенную подписанную программу, возможно даже первые транши получим", - рассказал Якубин.

В то же время, политолог отметил, что "интрига только начинается".

"Я уверен, что будут иски по этому закону дальше в Конституционный суд, учитывая то, что часть его положений выводят часть банковской системы из-под контроля Конституции Украины", - подчеркнул он.

Якубин напомнил, что в парламенте идут бурные дискуссии вокруг этого законопроекта. По его мнению, новый закон попытаются оспорить лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

Напомним, Верховная Рада 13 марта приняла "антиколомойский закон" во втором чтении. Это решение поддержали 270 нардепов.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") рассказал в эфире "Украина 24", что законопроект о банках позволит Украине обеспечить стабильность курса гривни и всех социальных выплат.