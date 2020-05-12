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"Спасительную пилюлю завернули в кусок дерьма": нардеп о резонансном законе В Батькивщине предложили решить судьбу ПриватБанка отдельным законом

Народный депутат Украины от "Батьківщини" Андрей Николаенко раскритиковал законопроект о деятельности банков и объяснил, почему его политсила не будет голосовать за "антиколомойский закон".

В эфире канала "Украина 24" Николаенко заявил, что "нам спасительную пилюлю завернули в огромный кусок дерьма".

"Нам нужна помощь от МВФ? Довели страну… Без этой помощи банально будет такой кассовый разрыв летом, что без транша МВФ не сможем выплачивать пенсии. Поэтому мы настолько от них зависим, что будем принимать под диктовку закон", - подчеркнул Николаенко.

Нардеп высказал убеждение, что Раде нужно было выписать отдельный закон, который бы касался Приватбанка.

"Но я утверждаю, как член парламентского комитета по финансовой и банковской деятельности, что в этом законопроекте есть ряд норм, которые абсолютно не касаются ПриватБанка, но которые фактически выводят из юридического поля страны Украина решения руководства Национального банка, которое было не очень честным или очень нечестным", - заявил он.

При этом депутат выразил убеждение, что документ будет принят, поскольку голосов "и без меня хватит".

Отметим, в Верховной Раде 13 марта планируют рассмотреть "антиколомойский закон" во втором чтении. Голосовать будут по специальной процедуре, чтобы ускорить рассмотрение тысяч правок к документу.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") рассказал, что законопроект о банках позволит Украине обеспечить стабильность курса гривни и всех социальных выплат.