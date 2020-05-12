18:29, Сегодня

Будут сложности с МВФ: политолог предостерег "Слугу народа" от серьезного шага Эгоизм нардепов идет вразрез с интересами государства, считает Владимир Фесенко

Увольнение руководства Национального банка Украины поставит под удар договоренности Украины с Международным валютным фондом об очередном кредите.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя инициативу "Слуги народа" относительно замены главы НБУ Якова Смолия.

"По главе Нацбанка отмечу специфическую ситуацию. Можно проголосовать за банковский закон, который дает "зеленый свет" для сотрудничества с МВФ. Но если, не дай Бог, будут какие-то попытки сбросить руководство Нацбанка, это усложнит договоренности с МВФ", - подчеркнул Фесенко.

По словам политолога, "очень часто эгоистические интересы депутатов или отдельных политических сил идут вразрез с интересами государства".

Напомним, ранее народный депутат Александр Качура в эфире канала "Украина 24" заявил, что в "Слуге народа" хотят на заседании Верховной Рады поднять вопрос об увольнении главы Национального банка Украины Якова Смолия.