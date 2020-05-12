17:14, Сегодня

У Порошенко оценили шансы принятия Радой скандального закона Алексей Гончаренко оценил шансы на принятие документа

Верховная Рада на заседании 13 мая имеет высокие шансы принять законопроект о деятельности банков, известный как "антиколомойский закон".

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал народный депутат от партии "Европейская солидарность" (лидер - Петр Порошенко) Алексей Гончаренко.

"Я думаю, шансы очень высокие. Очень сложно будет кому-нибудь объяснить, почему он не голосует за этот закон. Мы все видим, как на наших глазах бывшие владельцы ПриватБанка пытаются вернуть контроль над ним после того, как налогоплательщики вложили в ПриватБанк 155 млрд гривен. Каждый человек в Украине, от младенца до столетнего, вложил по 4 тыс. грн, а теперь это пытаются забрать бывшие владельцы через нашу "честную" судебную систему", - заявил Гончаренко.

По его словам, "голосовать будут не все точно, но большинство будет".

Отметим, в Верховной Раде будут голосовать за законопроект о деятельности банков по специальной процедуре, чтобы ускорить рассмотрение тысяч поправок к документу.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что законопроект о банках позволит Украине обеспечить стабильность курса гривни и всех социальных выплат.

Напомним, ранее народный депутат Александр Качура в эфире канала "Украина 24" заявил, что в "Слуге народа" хотят на заседании Верховной Рады поднять вопрос об увольнении главы Национального банка Украины Якова Смолия.