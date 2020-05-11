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Заместитель Саакашвили рассказал, чем будет заниматься Нацсовет реформ Заместитель главы исполкома Нацсовета реформ Александр Ольшанский рассказал, что будет делать совет в ближайшие недели

Чем будет заниматься Нацсовет реформ, рассказал Александр Ольшанский, заместитель недавно назначенного главы исполкома этого совета Михаила Саакашвили в эфире канала "Украина 24".

"Это консультативный орган, туда входят президент Украины, глава Верховной Рады, премьер-министр, министры, главы парламентских комитетов, то есть люди, имеющие всю полноту власти. Если этот совет соберется и что-то поддержит – у него никаких полномочий, но люди, входящие в него, имеют 100% полномочий, поэтому совет может имплементировать свои решения через своих членов", — объяснил он.

Ольшанский назвал первые шаги Национального совета реформ в ближайшие недели.

"Совет соберется примерно через 3-4 недели, с Саакашвили мы каждый день встречаемся. Первое заседание исполкома совета может быть уже в среду. Первые шаги очевидны – экономика, налоговая система, дерегуляция бизнеса, запрос общества на справедливость (это касается не только судебной власти, мы хотим изучить и предложить решения в этой сфере). Президент может поставить задачу, мы будем общаться со специалистами в определенных областях с привлечением международных экспертов. Иногда нужен взгляд со стороны, так как изнутри системы можно не все заметить", — рассказал он.

Ранее гендиректор телеканала "Мтавари" Николоз Гварамия в эфире канала "Украина 24" рассказал, зачем Украине нужно назначение Михаила Саакашвили в органы власти.