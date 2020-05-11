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В "Слуге народа" подумывают об увольнении главы Нацбанка Народный депутат Александр Качура рассказал, какие вопросы собирается поставить главе НБУ Якову Смолию во время отчета в Раде

В "Слуге народа" хотят поставить вопрос об увольнении главы Национального банка Украины Якова Смолия. Об этом заявил народный депутат Александр Качура в эфире канала "Украина 24", комментируя отчет Смолия в парламенте, который должен пройти на завтрашнем заседании.

"Я буду задавать вопросы, так как он (Яков Смолий – ред.) давно управляет НБУ. У меня вопросы по деятельности Гонтаревой (экс-глава НБУ – ред.) и банкопада, он тоже к этому вопросу привлекался и руководил вопросами возврата депозитов миллионам граждан, которые вложили свои средства, которые выводились с рынка без каких-либо оснований. У меня есть куча материалов, когда по политически мотивированным решениям выводились деньги предпринимателей, которые не хотели идти на договоренности с руководством НБУ", — заявил он.

Качура заявил, что поднимет вопрос выражения недоверия Смолию.

"У меня вопрос: какая дальше будет политика? Может ли это лицо занимать эту должность? Я хочу, чтобы парламент принял решение, будем ли мы продолжать политику Гонтаревой и компании, или нужно менять руководство Нацбанка… Если мы по результатам отчета увидим, что человек продолжает ту грабительскую политику, которую вел предыдущий руководитель - значит, политику эту надо остановить. Законные основания есть – выражение недоверия главе НБУ. Мы эту процедуру можем запустить, я буду поднимать вопрос, это моя позиция, которую поддерживает половина фракции", — сказал он.

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