"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова

Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране

"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова

29 сентября в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.

Гости "ТОК-ШОУ №1": 

  • Тимофей Милованов
  • Владимир Гройсман
  • Алексей Кучеренко
  • Дмитрий Спивак
  • Евгений Мураев 
  • Инна Совсун 
  • Михаил Добкин
  • Александр Качура 
  • Елена Шуляк 
  • Алексей Устенко
  • Владимир Омелян
  • Дмитрий Линько
  • Виктория Гриб
  • Леся Забуранная 

Темы

  • Считанные недели до старта отопительного сезона: готова ли Украина и есть ли в кошельках украинцев деньги на коммуналку?
  • Обещанные субсидии и снижение цены на газ: что на самом деле ждет людей зимой?
  •  Большая стройка продолжается: как отреагирует власть на упреки о коррупции и откуда брать деньги на проект Президента в будущем?

Не пропустите - 29 сентября в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".

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