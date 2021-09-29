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"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране

29 сентября в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.

Гости "ТОК-ШОУ №1":

Тимофей Милованов

Владимир Гройсман

Алексей Кучеренко

Дмитрий Спивак

Евгений Мураев

Инна Совсун

Михаил Добкин

Александр Качура

Елена Шуляк

Алексей Устенко

Владимир Омелян

Дмитрий Линько

Виктория Гриб

Леся Забуранная

Темы:

Считанные недели до старта отопительного сезона: готова ли Украина и есть ли в кошельках украинцев деньги на коммуналку?

Обещанные субсидии и снижение цены на газ: что на самом деле ждет людей зимой?

Большая стройка продолжается: как отреагирует власть на упреки о коррупции и откуда брать деньги на проект Президента в будущем?

Не пропустите - 29 сентября в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".