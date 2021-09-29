"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова
Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране
29 сентября в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.
Гости "ТОК-ШОУ №1":
- Тимофей Милованов
- Владимир Гройсман
- Алексей Кучеренко
- Дмитрий Спивак
- Евгений Мураев
- Инна Совсун
- Михаил Добкин
- Александр Качура
- Елена Шуляк
- Алексей Устенко
- Владимир Омелян
- Дмитрий Линько
- Виктория Гриб
- Леся Забуранная
Темы:
- Считанные недели до старта отопительного сезона: готова ли Украина и есть ли в кошельках украинцев деньги на коммуналку?
- Обещанные субсидии и снижение цены на газ: что на самом деле ждет людей зимой?
- Большая стройка продолжается: как отреагирует власть на упреки о коррупции и откуда брать деньги на проект Президента в будущем?
Не пропустите - 29 сентября в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".