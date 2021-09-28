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Гройсман о скандальном законе: "Это борьба за то, кто станет новым олигархом" Также Гройсман считает закон "дамокловым мечом" для бизнесменов

Украинская власть пытается ввести резонансный закон об олигархах, принятый Верховной Радой, по российскому сценарию.

Такую мысль в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24" озвучил экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

Политик, в частности отметил, что считает закон об олигархах борьбой за то, кто станет новым олигархом. Так, власти сначала пыталась большой бизнес поставить на колени, а когда им не удалось, решила сделать следующее: создать такой дамоклов меч в виде закона.

"Это же любой может быть олигархом. Бизнесмен, у которого есть полмиллиона долларов, я думаю, что таких предприятий и компаний в Украине много. И я считаю, что это будет попытка на них влиять с одной стороны, а с другой стороны я думаю, что это будет вопрос выхода на сцену новых олигархов за этот закон ", - отметил политик.

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Кроме того, Гройсман обратил внимание на критерии, по которым в Украине будут определять олигархов согласно резонансному закону.

"Если вы помните, там есть четыре критерия. Первый - это наличие капитала, о котором я сказал, второе - монопольное положение. Я думаю, что все украинцы хотели бы, чтобы олигархи больше платили налогов и чтобы они были рыночными. И вот здесь государство должно сделать что? Создать единые монопольные правила, чтобы было верховенство права, чтобы никто не смог зайти в суд с чемоданом денег, а понес ответственность согласно равенству. Ну этого, наверное, хотели бы люди. Но там появляются еще два критерия. Критерий третий - это, если компания или физическое лицо финансирует партию или является членом партии, и четвертый - это наличие медиа в собственности. Вот такая как бы цель", - говорит Гройсман.

Тогда, по мнению Гройсмана, в Украине могут появиться новые олигархи, которые будут полностью выполнять волю власти.

"И с другой стороны - чтобы все медиа принадлежали государству. Это российский сценарий, 100% российский сценарий, который сделал Путин. Если помните, там были Березовский, Гусинский, НТВ, Первый канал - они были частными, но там была свобода слова, все приходили, говорили, что хотели. Путина это не устроило, ему нужна четкая линия, царь у нас лучший. Что он сделал? Он их назначил олигархами, забрал у них каналы. Многие люди стали придворными олигархами, они финансируют режим Путина, а он может делать в мире все, что хочет, в том числе и в отношении Украины", - считает Владимир Гройсман.

Ранее политолог Богдан Бондаренко в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал, что закон об олигархах дублирует механизмы, которые уже прописаны в украинском законодательстве.

"Есть механизмы, которые на сегодняшний день позволяют работать с этими проблемами. НАПК - с финансированием политических партий и деньгами в политике, НАБУ - со случаями, когда кто-то из народных депутатов принимает неправомерную выгоду, взятки. Весь этот механизм существует. Для чего дополнительно "изобретать велосипед" с СНБО и различными реестрами - это вызывает вопросы", - сказал он.

Напомним, 23 сентября народные депутаты приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом.

Также законопроект об олигархах был направлен на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Однако в Украине эксперты считают, что закон будет раскритикован. Об этом сообщила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" вице-президент Мирового конгресса украинских юристов Марина Ставнийчук.