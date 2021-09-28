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"Изобретают велосипед": политолог объяснил, в чем проблема закона об олигархах Недостатки законопроекта сложно будет исправить какими-либо поправками, считает Богдан Бондаренко

Резонансный закон об олигархах, принятый Верховной Радой, дублирует механизмы, которые уже прописаны в украинском законодательстве.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Богдан Бондаренко.

"Есть механизмы, которые на сегодняшний день позволяют работать с этими проблемами. НАПК - с финансированием политических партий и деньгами в политике, НАБУ - со случаями, когда кто-то из народных депутатов принимает неправомерную выгоду, взятки. Весь этот механизм существует. Для чего дополнительно "изобретать велосипед" с СНБО и различными реестрами - это вызывает вопросы", - сказал он.

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Комментируя отправление закона об олигархах на рассмотрение Венецианской комиссии, Бондаренко отметил:

"Венецианская комиссия, скорее всего, подготовит свое заключение. Возможно, это произойдет в этом году. Но вопрос заключается в следующем - законопроект будет уже проголосован и, вероятнее всего, подписан президентом. Дальше уже кто-то будет регистрировать законопроекты о внесении изменений, чтобы учесть поправки Венецианской комиссии. Будет ли "Слуга народа", или кто-то другой спешить с тем, чтобы эти рекомендации Венецианской комиссии исправить, жизнь покажет".

Как подчеркнул политолог, ключевая проблема "заключается в самой концепции законопроекта, а ее какими-то поправками исправить очень трудно".

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Напомним, 23 сентября народные депутаты приняли закон №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599.

Денисова отмечает, что в случае принятия закона об олигархах в существующей редакции она будет вынуждена в рамках своих полномочий обратиться в Конституционный суд.

После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков решил отправить законопроект №5599 на рассмотрение Венецианской комиссии.