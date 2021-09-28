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Саммит в нормандском формате с участием Меркель маловероятен из-за России - Арестович "Мяч на стороне России. Я не думаю, что они на это пойдут", - отметил советник в ТКГ

Украина инициирует проведение саммита в нормандском формате с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, но вероятность такой встречи очень мала из-за позиции России.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

«Есть такая штука как Парижский саммит, который состоялся 9 декабря 2019 года. И там стороны взяли на себя обязательства на уровне глав государств-участников, включая Россию. Я думаю Украине, Франции, Германии, а также России было бы очень важно подвести реальные итоги этого саммита и решить, кто что выполнил, а что не выполнил. Россияне блокируют это, потому что оценка будет не приятная для них. Фактически они не выполняют парижские договоренности, под которыми, в частности подписался Путин. Это ставит Россию как ответственного дипломатического партнера для мира, как члена Совета безопасности ООН в очень неудобное положение. Поэтому они обвиняют Украину и препятствуют такой встрече», - сказал советник в ТКГ.

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По его словам, Украина проявляет в этом инициативу, и госпожа Меркель очень важна, потому что она живой свидетель того, что происходило.

«Есть стремление, намерение нашей стороны. По некоторым данным из открытых источников, госпожа Меркель была готова к такой встрече, выражала намерение, когда была в Киеве. Мяч на стороне России. Я не думаю, что они на это пойдут. Я не вижу реальных оснований для них такую встречу проводить. Единственная возможность, на мой взгляд, это если Меркель и Макрон будут сильно настаивать на проведении такого саммита. Потому что и Макрону это важно, так как во Франции стартуют выборы, и Меркель это важно, чтобы закрыть каденцию надлежащим образом. То есть вероятность (нормандской встречи с участием Меркель - ред.) не нулевая, но пройдет ли она - большой вопрос», - отметил Арестович.

В Офисе президента Украины заявили, что хотят провести саммит нормандской четверки до того, как Ангела Меркель сложит полномочия канцлера Германии. В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы, и до формирования новой правящей коалиции и правительства Меркель остается на своей должности. Для этого никаких временных ограничений не предусмотрено. Глава Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что провести встречу в нормандском формате именно при участии Меркель очень важно.

«У нас сегодня есть только два свидетеля, которые помнят и присутствовали при подписании Минских соглашений, поэтому для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время», - сказал Ермак.

Напомним, в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Олег Саакян высказал мнение, что Россия пытается поссорить США и Евросоюз темой возможного участия Вашингтона в переговорах по Донбассу в "нормандском формате":

"Российская Федерация сейчас делает эти маневры, в частности в отношении привлечения США, как элемент вбивания клина между США и европейскими странами, в данном случае между США и Францией. Понятно, что для Франции, Германии российско-украинская война – это кейс, в котором они должны продемонстрировать свою дееспособность в европейском пространстве. В случае, если привлекать Соединенные Штаты, это уже размывает их акции как миротворцев, и они становятся младшими партнерами в этой дискуссии".