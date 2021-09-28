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Меркель приехала в Киев с путинским видением Минских соглашений – Пионтковский "И Меркель, и Макрон, и Путин заставляли бы Зеленского принимать путинскую интерпретацию Минских соглашений"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в одном из телеэфиров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский доставил бы много дискомфорта президенту РФ Владимиру Путину, если бы их встреча состоялась тет-а-тет. Насколько нужна сегодня встреча президента Украины с президентом России, в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сообщил российский политолог Андрей Пионтковский.

"Путин и своими устами и устами своего пресс-секретаря, министра иностранных дел неоднократно объясняет, что он не будет обсуждать вопрос Крыма — этот вопрос закрыт. Не будет обсуждать вопрос Донбасса, потому что для этого необходимо говорить с ОРДЛО. Собственно, отношение к Украине и переговорам выражено в бессмертной формуле Лаврова (Сергей Лавров, глава МИД РФ – ред.), что мы никогда не позволим президенту Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть на нем извивается как можно дольше. Вот вся позиция России", — сказал Андрей Пионтковский.

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На вопрос о том, насколько нужно было организовывать эту встречу при каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Пионтковский заметил, что в этом случае встреча также ничего эффективного для Украины не принесла бы. Политолог сообщил, что после поездки Меркель в Москву ее риторика была направлена на принуждение Зеленского выполнять Минские соглашения по интерпретации их Путиным.

"Мы видели поведение Меркель в последние дни ее канцлерства, после визита в Москву. Она же приехала в Киев с шантажом от Путина и требовала принять путинскую интерпретацию Минских соглашений, формулу Штайнмайера. Это же сделал Макрон (Эммануэль Макрон, президент Франции — ред.) … Путину с Байденом (Джозеф Байден, президент США – ред.) удалось каким-то образом на пресс-конференции в Женеве работать в том же направлении. То есть такая встреча была бы сейчас — трое против одного. И Меркель, и Макрон, и Путин заставляли бы Зеленского принимать путинскую интерпретацию Минских соглашений. Я думаю, что никакого интереса в такой встрече для Украины нет", — подчеркнул эксперт.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг прошли 26 сентября. После выборов канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку. По мнению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Меркель не будет работать на Россию.

"Меркель не является фанатом "Северного потока-2". У нее много планов, есть много спекуляций, но она точно не станет работать на российские компании. В этом я абсолютно уверен. И плюс для нее это очень эмоциональная история, она действительно вложилась в то, чтобы помогать нам в украинско-российской войне, и поняла, что Путин ей врал, причем врал в глаза о присутствии российских войск, врал про Крым. Кроме того, известно, что Меркель для себя не концентрирует внимание на деньгах, она создала себе репутацию, и я считаю, что эта репутация – то, что у нее есть", — сказал он.

Кроме того, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в Германии правящий блок ХДС/ХСС потерпел неудачу на выборах, поскольку канцлер Ангела Меркель решила договориться с президентом России Владимиром Путиным о запуске российского газопровода "Северный поток-2".

"Есть много причин, почему партия Меркель проиграла на выборах. Но я уверен, что одна из причин — соглашение с Путиным. Меркель решила, что она может договориться с дьяволом. Они договорились о "Северном потоке-2". И им это бумерангом вернулось", — пояснил лидер Радикальной партии.