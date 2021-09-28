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ПАСЕ отклонила украинских кандидатов в судьи ЕСПЧ, правозащитник назвал причины Борис Захаров объяснил, почему Украине придется проводить новый конкурс

ПАСЕ окончательно отклонила кандидатуры Украины на должность судьи ЕСПЧ. О причинах рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" правозащитник Борис Захаров.

"Дело не в том, что все кандидатуры не прошли, дело в проведении конкурса. Проведенный конкурс не соответствовал рекомендациям Парламентской ассамблеи Совета Европы, причем это произошло уже во второй раз. Два года назад конкурс также был проведен неправильно. Не были соблюдены принципы демократической процедуры — открытости, прозрачности, отсутствия дискриминации, и в итоге в списке оказались одни представители академического сообщества. Потому что среди жюри тоже были только представители академического сообщества. Конкурсантам ставились разные вопросы, что тоже неправильно. Не ставились вопросы на глубокое знание практики Европейского суда, а больше сосредоточились на психологических аспектах и механизмах деятельности суда", — рассказал он.

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Эксперт подчеркнул, что практикующие правозащитники не попали в список кандидатов в судьи.

"Таким образом, в тройку не попал ни один правозащитник-практик, который работает с ЕСПЧ и который выигрывает много дел в ЕСПЧ. А там были очень достойные кандидаты. Есть очень сильные юристы, которых очень хорошо знают в мире, в Совете Европы, но которые не смогли попасть в список, потому что, очевидно, с конкурсом было что-то не так. Похоже на то, что Офис президента пытался протянуть своего кандидата и сделать карманного судью ЕСПЧ. А к этому в Совете Европы относятся очень плохо. Я думаю, что новый конкурс будет в следующем году, и надеюсь, что на третий раз к правозащитным организациям прислушаются", — сказал он.

Напомним, Украина определила трех кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека в мае. Это Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян. Но ПАСЕ окончательно отклонила украинский список, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по отбору судей в Европейский суд по правам человека рекомендовал Ассамблее отклонить представленные кандидатуры на должность судьи ЕСПЧ от нашей страны из-за того, что не все они соответствуют необходимым критериям, и попросить Украину подготовить новый список.