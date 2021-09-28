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Дело Шефира расследуют следователи ФБР – Арахамия "Специалисты ФБР уже прибыли и исследуют место происшествия"

К расследованию дела о расстреле автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира подключились следователи ФБР. В данный момент поиск злоумышленников осложнен тем, что по оставленным от нападения следам сложно идентифицировать самих преступников. Об этом сообщил в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" глава парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия.

Политик сообщил, что нападавшие обработали себя специальным веществом, которое не дает возможности служебной собаке взять след. Кроме того, они работали в перчатках, поэтому не удалось снять отпечатки с патронов.

"Мы все с нетерпением ждем каких-то вводных. К сожалению, насколько пока видно, там человек готовился, там был использован так называемый "антисобакин". То есть когда работала служебная собака… человек обработал себя специальным средством, чтобы не оставлять никаких запахов. На патронах нигде нет отпечатков, то есть он работал в перчатках. То есть видно, что профессионально готовился к этому покушению. И если в первые несколько дней, как говорят специалисты, нет зацепок, то дальнейшая история с расследованием значительно утрудняется. Потому что вначале взяли все камеры, азимуты, данные мобильных сетей – пока все довольно сложно", — сообщил нардеп.

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Арахамия также отметил, что стрельба по автомобилю Шефира могла производиться с целью сделать из него невинную жертву. По словам нардепа, такие сценарии использовались в мафиозной структуре Аль Капоне — американского гангстера итальянского происхождения, действовавшего в 1920—1930-х годах на территории Чикаго.

"Я думаю, что стреляли целенаправленно по Шефиру. Один из специалистов-криминалистов сказал, что одна из версий, как он считает, по методике Аль Капоне, была у мафии такая история – забрать невинную душу, самого доброго невинного человека. Потому что это сразу бьет по человеку, в данном случае по президенту, по его другу, который бы всю жизнь себя винил, что это случилось из-за него. Это чтобы полностью его деморализовать. Мне кажется, эта версия тоже имеет право на жизнь",- отметил глава фракции "Слуга народа".

Арахамия также сообщил, что в связи со сложностью данного уголовного дела к расследованию подключились следователи американского Федерального бюро расследований (ФБР).

"Сейчас уже и ФБР присоединилось к расследованию. Их специалисты уже приехали и исследуют место происшествия. Посмотрим, может, они в какой-то коллаборации достигнут какого-то прогресса", - сообщил Арахамия.

Напомним, 22 сентября возле села Лесники Киево-Святошинского района стреляли по автомобилю первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранен водитель, Шефир не пострадал.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что стрельба по автомобилю Сергея Шефира — это покушение на убийство, а не попытка запугать.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что пока следствием рассматривается три версии произошедшего.

"На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления - в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", — заявил Клименко.