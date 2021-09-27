22:32, Вчера

Арахамия анонсировал увольнения в Кабмине: озвучены сроки По словам Арахамии, "слуги народа" немного задержались с кадровыми вопросами

В первой декаде октября монобольшинство в Верховной Раде займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров.

Об этом сообщил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" народный депутат, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

На вопрос, будут ли на собрании депутатов от "Слуги народа" в Трускавце 1-3 октября обсуждаться кадровые вопросы, в том числе, насчет глав комитетов парламента, Арахамия ответил:

"У нас не планируется обсуждать никаких изменений в вопросе глав комитетов. Я официально заявляю, что каких-то изменений мы не ждем. Вопросы изменений в Кабмине стоят. Я анонсировал их к концу сентября… Мы чуть-чуть задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября. И мы эти вопросы обсуждать будем в том числе. Как раз по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты, и хранить это в секрете уже не будет никакого смысла".

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Ранее нардеп из "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в Кабмине осенью ожидаются кадровые перестановки, обсуждается замена сразу нескольких министров.

"Разговоры идут не только о смене министра обороны. Например, разговоры идут о министре юстиции или культуры. Я часто слышала на эфирах вопросы именно такого рода. Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут – это решать президенту и премьеру", — объяснила "слуга народа".

Нардеп из "Батькивщины" Валентин Наливайченко подтвердил, что из Кабмина могут уволить трех министров.