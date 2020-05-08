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Решение Зеленского по Донбассу: журналист рассказал, что это даст На переговорах в Минске идет ожесточенная психологическая борьба

Президент Владимир Зеленский, обновив состав украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе, продемонстрировал готовность Украины двигаться дальше.

Об этом рассказал в эфире "Украина 24" генеральный директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Прежде всего, повышение украинского представительства в ТКГ - это идея дать движение этому процессу, который стоит на месте. Изменение людей - это действительно оживление. Что это даст напрямую? Я не думаю, что сейчас в Украине кто-то ожидает непосредственные результаты буквально завтра ", - отметил Мартыненко.

По его словам, для Зеленского такой шаг - это демонстрация намерений, "потому что в Минске идет не только борьба аргументов и дипломатов, это также психологическая борьба, информационная борьба".

"Украина показала: теперь мы хотим идти дальше, мы назначили чиновников и депутатов - и теперь мяч на поле России. Поэтому в информационной сфере это шаг вперед. Что касается реальных результатов - надо понимать, что мы ждем от минской группы прямо сейчас. Сегодня-завтра ждать прорыва невозможно", - подчеркнул журналист.

Мартыненко напомнил, что минская группа - это своеобразный исполнительный орган, который реализует решения, достигнутые на переговорах в "нормандском формате".

"На сегодня это взаимный обмен лицами, удерживаемыми сторонами, прекращение огня, разведение войск на определенных участках, и вообще - нам надо охлаждать этот конфликт, ведь он до сих пор горячий", - сказал он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский повысил статус украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, введя в нее действующих представителей власти. В делегацию вошел вице-премьер Алексей Резников, народные депутаты и заместители министров.

Украинский дипломат Василий Филипчук в эфире "Украина 24" объяснил решение Зеленского по Донбассу.