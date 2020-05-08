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Экс-премьер раскрыл заветную мечту Путина Президент РФ видит себя основным тоталитарным лидером в мире

Президент России Владимир Путин мечтает о "новой Ялтинской конференции", чтобы с лидерами западных стран поделить мир на сферы влияния.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил экс-премьер-минстр Украины Арсений Яценюк, комментируя 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

"Владимир Путин мечтает о Ялте... Он хочет быть здесь как основной новый тоталитарный лидер, который разделяет мир, и хочет вернуть свои сферы влияния. Он хочет забрать Украину, мыслит о порабощении балтийских стран, о восстановлении Советского Союза", - заявил Яценюк.

В то же время, экс-премьер выразил уверенность, что планы Путина не осуществятся, и Украина завершит войну с Россией "на условиях, которые нужны и выгодны исключительно украинскому государству - возвращение Донецка, Луганска и Автономной Республики Крым".

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Польский и европейский дипломат Ян Томбинский в эфире "Украина 24" также предположил, что Путин надеется на "Ялту-2".

"Новая Ялта всегда существует как вариант, поскольку всегда есть немало людей, у которых есть соблазн получить определенный квазикомфорт из-за подписания какого-то прагматического соглашения или договоренности, чтобы решить многочисленные проблемы, которые стоят перед политиками. Мы должны вынести уроки из прошлого, должны проанализировать опыт политики примирения агрессора. Примирение агрессора всегда ведет к войне", - отметил Томбинский.

Напомним, ранее первый председатель независимого сейма Литвы Витаутас Ландсбергис в эфире "Украина 24" объяснил, почему президент России Владимир Путин напал на Украину.