"Время Голованова": гости программы - Олег Ляшко и Давид Арахамия

Главные темы эфира - перестановка кадров в правительстве и цена на газ в отопительном периоде

"Время Голованова": гости программы - Олег Ляшко и Давид Арахамия

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

С гостями программы – лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко и председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией – Василий Голованов обсудит следующие темы:

  • - На старте отопительного сезона: какой будет стоимость газа и хватит ли субсидий всем украинцам?
  • - Резонансные решения власти, новый съезд "Слуг народа" и перестановки в правительстве.

 Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на телеканале "Украина 24".

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