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Литовский политик объяснил, почему Путин напал на Украину Витаутас Ландсбергис напомнил о ностальгии президента РФ за временами СССР

Президент России Владимир Путин наследует пример советского диктатора Иосифа Сталина, который поклялся расширять СССР.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый глава независимого сейма Литвы Витаутас Ландсбергис, комментируя войну России против Украины.

"Россия со сталинских времен считает себя открытой для расширения. Это была клятва Сталина у гроба Ленина – расширять Советский Союз... Стремление владеть территориями и завоевывать их снова и снова сейчас хорошо видно в судьбе несчастной Украины. Война против Украины, которая ведется Москвой с использованием наемников и подставных сил – это продолжение той же войны за сохранение империи", – отметил Ландсбергис.

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Литовский политик напомнил, что Путин ранее открыто называл своей целью восстановление Советского Союза.

"В прямом смысле это не удается, но есть мечта расширять владения, а не только зоны влияния... В конце концов, это идеология коммунизма – владеть всем миром", – подчеркнул он.

Напомним, ранее экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что президент РФ Владимир Путин "застрял в машине времени".