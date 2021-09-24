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Саакашвили: Украина стала отстойником для преступников из постсоветских стран По словам Саакашвили, украинская правоохранительная система "глубоко больна"

Украина из-за высокого уровня коррупции превратилась в "отстойник" для преступников из стран бывшего СССР.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Саакашвили напомнил, как боролся с коррупцией, когда занимал пост главы Одесской облгосадминистрации:

"Мы наводили порядок, как только правоохранители перестали брать взятки, моментально в Одессе прекратились взрывы, массовые уличные драки, преступления. Даже в отдельно взятой области, если нет коррупции, это можно сделать".

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По его словам, Украина превратилась в "проходной двор", где собираются преступники "со всего постсоветского пространства".

"Тут отстойник стал. Из Грузии, Азербайджана, России, Средней Азии, любой может приехать и запросто купить удостоверение. В пригородах Киева действовали группировки, которые грабили, пытали, убивали. Одна группировка ограбила пожилых людей и ранила их. Я узнал через 9 месяцев, что они уже на свободе. То есть каждое преступление имеет ставку. Преступники точно знают, что каждого можно отпустить. Надо решать вопросы – ты можешь нанять любого следователя полиции, любого прокурора, молчу уже про судей. Ты просто нанимаешь полицейского, и он будет танцевать за любые деньги по твоему приказу. Как может такой полицейский что-то предотвращать? Система глубоко больна. В миграционной службе вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине. Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех", - заявил глава исполкома Совета реформ.

Ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что ситуация с коррупцией на украинской таможне сейчас худшая за всю историю государства.

"Сейчас ситуация на таможне хуже, чем в начале 2000-х. Даже при Януковиче такого не было. Раньше компании шли и предлагали деньги за решение вопросов, сейчас сами таможенники говорят, чтобы несли деньги. Там созданы точки сбора кэша, всем этим руководят бывшие или нынешние СБУшники. Наумов, которого уволил Зеленский, был кассиром СБУ. Но одни головы рубят, вырастают другие, потому что система не меняется. Такой ситуации никогда не было, это печально, но все об этом знают. Не будем себя обманывать", - сказал он.