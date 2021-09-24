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Россия готовит Донбассу судьбу Абхазии: Климкин раскрыл подробности Экс-министр отметил, что жители ОРДЛО чувствуют себя загнанными в тупик

Россия готовит оккупированным районам Донбасса судьбу Абхазии - Кремль может признать так называемые "ДНР" и "ЛНР", но не взять в состав РФ. Для оккупированных территорий такая ситуация станет "тупиком".

Об этом рассказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Давайте посмотрим, что там еще осталось украинского. Российские паспорта выдаются, выборы уже проводятся (в Госдуму РФ - ред.). Многие люди берут паспорта, кто-то берет по принуждению... Очень много людей проголосовали электронно, именно с оккупировано территории", - заявил он.

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Климкин сообщил, что в российских выборах, по его данным, приняли участие около 240 тыс. жителей Донбасса.

"Сейчас по Донецку ходят новые слухи, говорят - нас не признают, что делать. Есть два течения - одни говорят, что нам нужно возвращаться как-то в Украину, на каких-то условиях. Другие говорят - нужно "головой биться" в Россию. Но в Москве, насколько мы слышим, обсуждается вариант а-ля Абхазия - признать, но в Россию не брать. Это на самом деле означает тупик. Люди там понимают, что это тупик, поскольку это означает, что вы - "Россия минус третьего сорта". За последний год там очень много было протестов, забастовок, и одна из целей выборов, которые были проведены, это как-то успокоить людей и сказать - вот видите, процесс идет, мы вас любим, мы вас не забываем и так далее", - пояснил бывший глава МИД.

Экс-министр добавил, что из ОРДЛО сейчас выезжают все, кто имеет такую ​​возможность:

"Мне говорят, что на первом курсе металлургического факультета Донецкого политехнического института 20 человек. Представьте себе, где люди находятся. Все, кто мог, оттуда исчезли. Поляки мне говорят - ты никому не говори, но к нам приезжают шахтеры из Луганска и Донецка. Мы им очень рады, поскольку они работают сколько нужно и получают меньше чем польские шахтеры. Все выезжают - и шахтеры хотят уезжать, и молодежь".

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Ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" отметил, что ключи от мира на Донбассе находятся только в руках президента РФ Владимира Путина.

"Когда мы говорим, что ключи в руках Путина – ключи всегда в руках Путина. И либо мы играем в свою игру и четко определяем сценарий, убеждаем американцев, что нам нужна новая стратегия по Донбассу и идем вместе с ними, либо мы идем в заморозку, и заморозка – это очень опасная вещь, так как ключи от заморозки, опять-таки, сегодня у Путина. И он в любой момент может ситуацию разморозить и начать качать ситуацию как со стороны Донбасса, так и изнутри", – сказал он.