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Яценюк открыл молодежную встречу Киевского форума по безопасности По словам экс-премьера, молодежь - не будущее, а настоящее Украины

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк 24 сентября во Львове открыл молодежную встречу Киевского форума по вопросам безопасности "Восток-Запад, Север-Юг".

На форуме, который транслирует телеканал "Украина 24", Яценюк отметил:

"С моей юности всегда Львов - это было такое олицетворение настоящего сильного украинства. Большевики не смогли сломить львовский дух. И поэтому этот дух здесь есть. Я очень хотел, чтобы вы из разных областей Украины приехали сюда, во Львов, и почувствовали этот дух. И привезли во Львов ваш дух: из Запорожья, из Харькова, из Восточной Украины, из Одессы, из Николаева. Чтобы Львов так же почувствовал, что Украина - она ​​большая, Украина - она ​​разная, как и каждый из вас".

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Экс-премьер отметил что молодежь является для Украины не будущим, а настоящим.

"Вы по-другому вообще смотрите на Украину. Такие выводы я делаю из того, что пишет социология. К 30-летию украинской независимости была масса разного рода социологических исследований. Это такая наука точная, но не очень. Но по крайней мере она хотя бы дает какие-то ориентиры, вообще как общество думает, о чем оно думает. И для меня самое приятное было то, что украинская молодежь думает правильнее, чем мое поколение, чем старшее поколение, например, по отношению к вопросу об украинской независимости. То есть на 10% больше людей среди молодежи тех, которые говорят, что украинская независимость - это большое достижение, и вы только за независимую Украину. То же касается демократии", - сказал он.

Яценюк отметил также, что главным вопросом для украинцев сегодня является безопасность.

"Если будет безопасность социальная, экологическая, экономическая, финансовая, военная безопасность, тогда не будут молодые украинцы, а их, к сожалению, очень много по этим социологическим исследованиям, думать о том, как выехать за границу, как строить свое будущее не в Украине", - сказал он.

Экс-премьер подчеркнул важность личного общения участников форума, поскольку "это совсем другая энергетика".

"Наше название - "Восток-Запад, Север-Юг". Вот я искал здесь, чтобы здесь был где-то знак НАТО. Вы знаете, как знак НАТО выглядит - это роза ветров. Такая же роза ветров у нас сегодня на нашем форуме. Вы представляете всю Украину. И я вас хочу поздравить на нашем общем форуме, пожелать вам наилучших впечатлений проведенных совместно двух дней. И сказать вам, что это наша первая, но далеко не последняя встреча. Поэтому хорошего вам Киевского форума для молодежи в городе Льва - городе Львове", - сказал Яценюк.

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Напомним, в течение 24-25 сентября во Львове 100 молодых лидеров из всех регионов Украины обсудят актуальные проблемы национальной и региональной безопасности, а также европейского и евроатлантического курса Украины.

К участникам встречи обратятся такие известные дипломаты – как посол Дэниел Фрид, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2005-2009 годах и координатор санкционной политики в администрации президента Барака Обамы, посол Стивен Пайфер, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2000-2004 годах, посол Соединенных Штатов в Украине в 1998-2000 годах, а также посол Канады в Украине Лариса Галадза, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне.