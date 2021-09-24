16:47, Сегодня

Момент для смены платформы давно пришел — в ТКГ высказались о Минске Гайдэ Ризаева рассказала, какие страны могут сменить Беларусь как площадку для переговоров

Украина готова вернуться к очным заседаниям Трехсторонней контактной группы, но не в Минске, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. По его словам, нужно искать нейтральную территорию. В свою очередь Россия отказывается от других площадок.

Это заявление прокомментировала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" советница главы украинской делегации в ТКГ Гайдэ Ризаева.

"Причин не собираться в Минске достаточно, и эти причины существуют давно. Момент для смены платформы для переговоров уже давно подошел. Что касается того, на какую площадку менять, на какое государство, — прежде всего это должно быть объективное государство, которое не будет так ярко, как Беларусь, вести антиукраинскую политику. Это должно быть гуманное государство, в котором работают принципы верховенства права и которому не чужды гуманные моменты, которое чтит нормы международного права", — сказала она.

Читайте также: Путин похоронил Минские договоренности - экс-министр о ситуации на Донбассе

Ризаева ответила на вопрос, есть ли такие страны.

"Я считаю, что сегодня таких государств много, кстати, это государства, которые приняли приглашение и участвовали в Крымской платформе. Это прекрасный показатель. Их, как мы знаем, было не одно и не два, а порядка сорока", — сказала она.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "Украина 24", что новая площадка для переговоров ТКГ по Донбассу пока не обсуждается.

"На днях проходило заседание ТКГ онлайн, абсолютно никаких изменений, никаких перспектив. Пока никаких перспектив выхода ТКГ из онлайна в офлайн нет. Поэтому все работают... Если честно, этот вопрос сейчас не на повестке дня - вопрос альтернативного Минску города, мы это не обсуждаем", - сказал он.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что переговоры по Донбассу фактически заблокированы из-за команд президента России Владимира Путина. Так он прокомментировал то, что Россия в очередной раз сорвала работу гуманитарной подгруппы ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.