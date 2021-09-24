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Логичный финал бардака — Гончаренко высказался о судьбе закона об олигархах Алексей Гончаренко рассказал, что пошло не так при голосовании за громкий законопроект

Ряд народных депутатов подал представление о том, чтобы были отменены результаты голосования за закон об олигархах — об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат Алексей Гончаренко.

"Уже есть решение комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, который обратился к председательствующему, в данном случае это Стефанчук, что нужно согласно статьи 131 регламента идти на переголосование в зал. То есть председательствующий не может подписывать этот законопроект, этот момент нужно будет переголосовывать. Это абсолютно логичный финал того бардака, в котором власть вчера проводила этот закон. Вместо того, чтобы заслушать правки, как просила оппозиция — причем их не тысячи, речь шла о чуть более чем 200 правках, — выслушать аргументацию, все сделать за процедурой, они начали перегибать через колена, сделали все за 12 голосований и получили результат в виде того, что приняли взаимоисключающие нормы. Кстати, они так работают не только в парламенте, так работает власть везде — и на Банковой, и в правительстве. Просто там это так не видно, а здесь все на вид. Ну, теперь имеют такой позор и будут переголосовывать. Очень показательная ситуация", — сказал он.

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Гончаренко объяснил, почему депутаты не дождались вывода Венецианской комиссии.

"Сейчас очень сложно что-либо предугадать. Власть пошла по наихудшему сценарию — обратилась сама к европейской уважаемой институции, самой уважаемой в сфере верховенства права, — Венецианской комиссии, и в то же время, не дождавшись их вывода, приняла законопроект. Кстати, когда власть ссылается на то, что они спешили, потому что нужно поскорее дать по рукам олигархам, — во-первых, этот закон вообще не про олигархов. Хочу обратить внимание, что закон вступает в силу через 6 месяцев после принятия. То есть можно было спокойно дождаться декабря и получить вывод, и записать, что через три месяца после принятия (закон вступает в силу — ред.). Но они понимали, что европа выдвинет существенные замечания, и поэтому спешили. поспешишь — людей насмешишь, что они и сделали", — сказал он.

Напомним, 23 сентября народные депутаты приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом.

Также законопроект об олигархах был направлен на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Однако в Украине эксперты считают, что закон будет раскритикован. Об этом сообщила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" вице-президент Мирового конгресса украинских юристов Марина Ставнийчук.

Цель законопроекта об олигархах — предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительную экономическую и политическую значимость. Такие лица и обозначаются как олигархи. Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте речь идет о создании реестра олигархов.