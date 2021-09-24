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У России нет решающего военного преимущества над Украиной – Арестович Арестович рассказал, каковы перспективы новой вооруженной агрессии РФ

Украина противостоит агрессии РФ, используя политико-дипломатический путь, но параллельно укрепляет и осовременивает свою армию. Если Россия столкнется с полномасштабным военным сопротивлением, она утратит свою боеспособность на несколько лет, сообщил в программе "Народ против" в эфире на телеканале "Украина 24" внештатный советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович.

"Сейчас место имеет то в политике, что называется встречным боем в военном деле. То есть мы наступаем, Российская Федерация наступает. Мы наступаем как – предлагаем все новые и новые инициативы политико-дипломатическим путем, который является основой политики президента. Но, полностью понимая намерения Кремля, который не отказывается от угрозы военной силы или применения военной силы как основного инструмента своей политики, мы увеличиваем военный бюджет, усовершенствуем законодательство, развиваем Вооруженные силы в соответствии с возможностями, которые есть сейчас", - сообщил Арестович.

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Эксперт отметил, что Украина в данный момент участвует в военных учениях, где также задействованы вооруженные силы еще 15 стран. В ходе учений военные отрабатывают сценарии по отражению агрессии условного противника.

"Один из основных путей – привлечение партнеров, идут учения «Объединенные усилия-2021», это совместные учения Украины и еще 15 стран, которые отрабатывают один из возможных сценариев применения Вооруженных сил на отражение агрессии со стороны некоторых наших соседей. Вероятность полноценного столкновения очень мала, потому что вооруженные силы России перестанут быть боеспособными лет на 5. У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы профессионалы, думаю, они доносят это до сведения российского политического руководства. Они создают сценарии, чтобы мы продвигались на дипломатическом фронте, но мы понимаем соотношение сторон и перспективы", — подчеркнул Арестович.

Упоминая агрессию России, стоит напомнить и слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Бывший глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter заявил, что после выборов в Государственную думу России Кремль может начать более жесткую волну дестабилизации Украины. По его словам, "выборы" в Госдуму РФ вполне прогнозируемы, поскольку почти весь российский электорат "полностью имперский и националистический".

"Запад будет их критиковать, но на этом остановится. РФ теперь может начать новую, более жесткую волну дестабилизации Украины", — заявил экс-глава МИД

Как ранее отметил бывший народный депутат Верховной Рады Борислав Береза, освобождение Крыма и Донбасса является приоритетной задачей Украины, о чем неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский. Однако экс-парламентарий считает, что встреча с целью переговоров глав РФ и Украины не состоится, так как Путин не хочет диалога. По мнению Березы, Украина должна усиливать свою армию и иметь мощных союзников.

"Этой встречи не будет, она не нужна Путину... Давайте будем говорить откровенно — встреча с Путиным ничего не даст. Нам нужно идти по пути, который прошел Азербайджан — увеличивать мощность армии, делать ее более способной для выполнения некоторых задач, и привлекать крупных партнеров, как это сделал Азербайджан. Например, для него (Азербайджана — ред.) таким партнером стала Турция. Украина должна идти по этому пути, другого пути нет. Для Азербайджана нужно было 30 лет, чтобы они вернули Нагорный Карабах. Можем мы быстрее вернуть Донбасс? Да, можем, для этого нужны мощные дипломатические движения, и прочная большая и современная армия, другого пути нет. Если не будет ни одного из этих, либо одного из этих элементов, мы не сможем достичь результата", — отметил Береза.