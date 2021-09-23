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Покушение на советника Зеленского: Москаль рассказал о странностях Геннадий Москаль рассказал, какие обстоятельства происшествия вызывают подозрения

О странных обстоятельствах в деле покушения на советника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира рассказал в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" экс-председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"20 гильз нашли, а где 18 пуль? Второе. Как могли 20 выстрелов сделать по машине, которая движется? 50-40 км/ч двигается, и одиночными выстрелами, потому что говорит "великий эксперт", замминистра иностранных дел Енин, что стреляли одиночными. Тогда бы все пули попали в багажник. Почему за три дня до этого поехал на СТО водитель, потому что не открывалось стекло в машине? Стекло не открывалось, потому что там стояли титановые пластины, которые бы не пропустили пули, и он их вынул. А Шефир об этом не знал?" — сказал он.

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Также Москаль задался вопросом, откуда стреляли по машине и почему раненого водителя повезли в больницу "Феофания".

"Почему пули не прошли навылет? Стреляли из автомата, две пули вошло в ногу, как пафосно объявил Арахамия, а где 18? Как можно стрелять, когда киллеры засели внизу, я сам поехал на трассу, посмотрел. Это невозможно, так как машина наверху, траектория пуль должна была идти под углом. А тут четко видно, что пули шли прямо. Скорее всего, в лесу стреляли с небольшого расстояния. Если водитель был ранен в ногу, где кровь в салоне? Нет. Почему повезли в "Феофанию"? Скорая помощь везет в ургентную больницу, где постоянно хирурги, анестезиологи. "Феофания" это дом отдыха, там делают плановые операции. Чтобы спрятать от журналистов! И тому подобное. Я еще могу продолжить, не хватит эфирного времени", — сказал он.

Напомним, 22 сентября возле села Лесники Киево-Святошинского района стреляли по автомобилю первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранен водитель, Шефир не пострадал.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что стрельба по автомобилю Сергея Шефира - это покушение на убийство, а не попытка запугать. В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что пока следствием рассматривается три версии произошедшего.

"На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления - в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", — заявил он.