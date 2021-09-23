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Гончаренко рассказал, когда Разумкова отправят в отставку Нардеп высказал предположение, кого назначат председателем Верховной Рады

На следующей неделе Дмитрий Разумков перестанет быть спикером Верховной Рады — такой прогноз дал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" народный депутат Алексей Гончаренко.

"Не хочу быть Кассандрой, но я уверен, что на следующей пленарной неделе закончится история Разумкова как главы Верховной Рады. Он перестанет быть главой Верховной Рады. Кого они назначат? Думаю, скорее всего, Стефанчука после сегодняшней истории (провал отстранения Стефанчука от ведения заседания парламента и принятие закона об олигархах – ред.). Но, возможно, и Николая Тищенко. Я откуда знаю? Они могут что угодно сделать. Они сегодня продемонстрировали, что плевать хотели на регламент, процедуры. Они фонтанируют идеями через край", — сказал он.

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Напомним, 23 сентября председательствующего Руслана Стефанчука пытались отстранить от ведения заседания. Заявление об этом подали фракции "Батькивщина" и "Европейская солидарность". Однако нашелся всего лишь 61 голос, решение не приняли. Стефанчук поблагодарил за доверие и продолжил вести заседание Верховной Рады.

23 сентября народные депутаты приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" во втором чтении и в целом.