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Ветировать не будут — политолог о законе про олигархов Богдан Бондаренко рассказал, что может сделать с законом об олигархах Венецианская комиссия

Власть не будет сдавать назад в вопросе с законом об олигархах — об этом заявил политический эксперт Богдан Бондаренко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24". Также он рассказал о роли Венецианской комиссии.

"Я сомневаюсь, что кто-то будет ветировать этот законопроект или долго подписывать. Возможно, немного затянется по времени, но не очень сильно. Не стоит Венецианскую комиссию не то чтобы идеализировать, но выносить на уровень Конституционного суда или единственного мерила здравого смысла в Украине. Да, они авторитетны, они специалисты, они равноудалены от всех наших политических субъектов, но это тоже не стоит считать каким-то абсолютом. Их решение по этому поводу — это будет вывод, который носит рекомендательный характер. Безусловно, в своем выводе они учтут то, что документ же был принят. Возможно, частично обратят внимание на то, как он принимался. Но большинство будет касаться именно того, что написано в документе. Я могу сказать, что редко случаются абсолютно негативные выводы Венецианской комиссии. Могут быть замечания, просто их может быть несколько, а может — на 3-4 страницы. И вот последний — это, по сути, негативный вывод", — рассказал он.

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Эксперт объяснил, что будет с законом дальше.

"Все возвращается к следующему: парламент принял — теперь система работает примерно в таком виде. Есть решение СНБО о внесении в реестр, если тебе это не нравится — иди судись. Куда идти — в Верховный суд, это будет довольно долго, и пока ты будешь судиться, ты будешь находиться в реестре, и негативные обстоятельства будут тебя сопровождать", — сказал он.

Напомним, 23 сентября народные депутаты приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом. Таким образом, законопроект №5599 поддержали 279 народных депутатов. Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов, "За майбутнє" - 18, "Довіра" - 15, "Голос" - 11, внефракционные депутаты - 6. Отказались поддерживать проект закона нардепы фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность". Нардепы от "Батькивщины" воздержались от голосования.