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Огромные коррупционные риски: что говорят депутаты и эксперты о законе про олигархов Политики и эксперты рассказали, в чем недочеты принятого законопроекта №5599

23 сентября народные депутаты во втором чтении и в целом приняли закон об олигархах. Документ поддержали 279 народных депутатов. При этом ряд политиков и экспертов критикуют сам законопроект и процедуру его принятия.

Так, народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что этот закон — колоссальное поле для коррупции.

"Тут дело будет уже не в заключении, а если дальше этим уже законом начнет злоупотреблять президент, потому что это единственный человек, который будет использовать этот закон. И, конечно, те, против кого начнут принимать решение: ты олигарх – а там фактически нет никакой процедуры судебной апелляции – то эти люди будут искать возможность обжаловать это в ЕСПЧ. Но это уже будет долгая история, это на годы, неизвестно, как она будет происходить. А в Украине мы, к сожалению, получаем огромные коррупционные риски", — рассказал он.

Политический эксперт Руслан Синельников заявил, что закон об олигархах может стать инструментом для политически мотивированных решений.

"Не хотелось бы, чтобы гонка за принятие закона пошла в разрез с нужностью и качеством. Когда власть без следствия и суда назначает кого-то врагом народа или виновным во всех смертных грехах, или других обвинениях – то это не законодательная, не правоохранительная деятельность, это политически мотивированные решения", — отметил он.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер заявила, что Украине нужны не реестры олигархов, а борьба с коррупцией.

"Бороться с коррупцией в первую очередь, а не делать вид, что мы будем создавать сейчас реестры, в которые будут олигархи доплачивать, чтобы туда попасть, потому что это будет второй реестр Форбс, и будет просто выгодно там быть. Или доплачивать, чтобы туда не попадать…", — сказала она.

Политический эксперт Евгений Добряк считает, что из-за этого закона инвестиции в Украину могут оказаться под угрозой.

"Я общался с британскими, французскими юристами. Люди не могут понять вообще суть этого законопроекта. Они говорят, неужели нельзя сделать существенные действенные законодательные механизмы влияния на сближение крупного бизнеса и власти. И чтобы это разделить очень простыми способами. Это антимонопольное, налоговое, антитрастовое, антикоррупционное законодательство. В данной ситуации я вообще не могу понять смысл этого закона", — рассказал он.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка заявил, что во время голосования "состоялось попрание парламентских норм".

"С точки зрения процедуры, все то, что происходило в сессионном зале, точно является незаконным и напоминает "диктаторские законы", которые в январе 2014 года старался пропихнуть Янукович. Мы видим, что нарушение закона, нарушение регламента стало нормой для проведения этого законопроекта в угоду офиса (президента Украины — ред.) на Банковой", — заявил нардеп.

Нардеп из фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что принятие законопроекта — еще один шаг к узурпации власти.

"Это, мне кажется, первый тектонический сдвиг, который скажется на государственности Украины и дальнейшем ее развитии. Если дальше все будет идти таким образом, это означает, что мы свернули с пути в Евросоюз, свернули с пути верховенства права, демократии и прав человека", — сказала она.

Оппозиция будет обращаться в Конституционный суд из-за нарушения регламента при голосовании, рассказал депутат из фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

"Чем это закончится — из-за того, что был нарушен регламент, депутаты будут обращаться в Конституционный суд, у меня нет сомнений. А к тому моменту придет и соответствующая оценка Венецианской комиссии, и она на 99% будет профессиональной, юридической", — сказал нардеп.

Напомним, цель законопроекта об олигархах — предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительную экономическую и политическую значимость. Такие лица и обозначаются как олигархи. Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте речь идет о создании реестра олигархов.

Законопроект №5599 поддержали 279 народных депутатов. Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов, "За майбутнє" — 18, "Довіра" — 15, "Голос" — 11, внефракционные депутаты — 6. Отказались поддерживать проект закона нардепы из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность". Нардепы из "Батькивщины" воздержались.