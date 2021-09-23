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Встреча Зеленского с Путиным ничего не даст — Береза "Нам нужно идти по пути, который прошел Азербайджан"

Освобождение Крыма и Донбасса является приоритетной задачей Украины, о чем неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский. Насколько важен диалог Владимира Зеленского с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным, сообщил в программе "Сегодня День" в эфире на телеканале "Украина 24" бывший народный депутат Верховной Рады Борислав Береза.

Экс-парламентарий считает, что такая встреча не состоится, так как Путин не хочет диалога. По мнению Березы, Украина должна усиливать свою армию и иметь мощных союзников.

"Этой встречи не будет, она не нужна Путину... Давайте будем говорить откровенно — встреча с Путиным ничего не даст. Нам нужно идти по пути, который прошел Азербайджан — увеличивать мощность армии, делать ее более способной для выполнения некоторых задач, и привлекать крупных партнеров, как это сделал Азербайджан. Например, для него (Азербайджана — ред.) таким партнером стала Турция. Украина должна идти по этому пути, другого пути нет. Для Азербайджана нужно было 30 лет, чтобы они вернули Нагорный Карабах. Можем мы быстрее вернуть Донбасс? Да, можем, для этого нужны мощные дипломатические движения, и прочная большая и современная армия, другого пути нет. Если не будет ни одного из этих, либо одного из этих элементов, мы не сможем достичь результата", — отметил Береза.

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По словам экс-нардепа, ситуация с Крымом может решиться тогда, когда в России произойдет смена политической идеологии или развал самой Российской Федерации.

"Крым вообще можно возвращать будут только после того, как Путин в любой форме будет отстранен от власти. Или (произойдет –ред.) смена руководства России, или будет какой-то там мятеж дворцовой, или будет, например, а такое тоже может быть, развал страны, как это было с Советским Союзом", — заявил эксперт.

Береза также отметил, что возвращение своих территорий возможно только дипломатическим и военным путем. Украине нужен сильный союзник, сообщил экс-нардеп. По мнению политика, сегодня оптимальными союзниками для Украины могут быть США и Европа.

"Это может быть только на сегодня США или Европа, если мы сможем и убедить. Великобритания присоединится возможно к Европе, это мощный союзник. Но еще раз говорю — либо США или Европа", — сообщил бывший народный депутат ВР.

О том, что Путин не заинтересован во встрече с Зеленским, подтвердил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По его словам, встреча президентов Украины и России не имеет смысла, поскольку Кремль отказывается обсуждать деоккупацию Крыма и Донбасса.

"Относительно возможной встречи Путина с Зеленским - я вообще не понимаю смысла этой встречи. О чем встречаться? Владимир Путин сказал - я готов встретиться с Зеленским, и мы будем обсуждать двусторонние отношения, только не будем обсуждать Крым, Донецк, Луганск. А что тогда мы будем обсуждать с вами? Какой предмет обсуждения? Владимир Путин вместе со своей армией захватил территорию Украины. Это такой "русский стеб" - он умеет это делать", — заявил политик.