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Венецианской комиссии не понравится закон об олигархах - Береза Нарушение регламента Рады наказуемо – Береза о принятии закона об олигархах

В Украине сегодня был проголосован в Раде резонансный законопроект об олигархах. Концепцию документа должны изучить в Венецианской комиссии, решение которой ожидается в середине декабря текущего года. Каким может быть это решение в программе "Сегодня День" в эфире на телеканале "Украина 24" рассказал бывший народный депутат Борислав Береза.

"Первое, был нарушен регламент. Чем отличается регламент, например, Киевсовета от регламента Верховной Рады? Тем, что регламент Верховной Рады — это закон, за нарушение которого есть ответственность, и это уголовная ответственность. Те, кто нарушил закон, будут отвечать… Во-вторых, если это (законопроект №5599 – ред.) было принято с нарушениями, а это было принято с нарушениями регламента, то тогда это будет базой для того, чтобы отменить тот законопроект в Конституционном суде Украины", — отметил Борислав Береза.

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Бывший парламентарий напомнил, что 16-17 декабря должен быть уже ответ от Венецианской комиссии, которая, по его словам, является одним из самых авторитетных институтов в Европе по вопросам Конституции демократии и права. Береза заметил, что заключение комиссии не будет позитивным.

"Я могу сказать, что будет очень плохое заключение, и власть тоже будет говорить, что они (члены комиссии – ред.) не понимают, что происходит в Украине. Все это напоминает мне плохую игру, когда хочется сделать нормальное лицо. Ничего хорошего из этого не получится", — сообщил эксперт.

Нардеп также заявил, что его удивил тот факт, что за резонансный законопроект проголосовали нардепы не только "Слуги народа", но и "Голоса", а также "Довіри" и "За майбутнє". Он считает, что это новый сформированный в парламенте Украины альянс.

"Все, кто хоть как-то близки к одному или другому олигарху, отдали (за законопроект №5599 – ред.) свои голоса. Я не очень верю в то, что пчелы могут воевать против меда", — сказал Береза.

Сегодня, 23 сентября, народные депутаты приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом. Таким образом, законопроект №5599 поддержали 279 народных депутатов. Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов, "За будущее" - 18, "Доверие" - 15, "Голос" - 11, внефракционные депутаты - 6. Отказались проект закона поддерживать нардепы фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность". Нардепы от "Батькивщины" воздержались от голосования.

Как сообщалось, законопроект об олигархах был направлен на рассмотрение на Венецианскую комиссию. Однако в Украине эксперты считают, что закон будет раскритикован. Об этом сообщила в программе "Сегодня День" в эфире телеканала "Украина 24" вице-президент мирового конгресса украинских юристов Марина Ставнийчук.

"Совершенно очевидно, что этот закон о псевдоборьбе с олигархической системой в Украине. В нем действительно есть ряд положений, которые противоречат и установленным Конституцией правам человека, и конституционным принципам распределения властей в государстве. Поэтому работа для Венецианской комиссии, конечно, есть с этим законом. При разумном подходе надо было бы дождаться выводов европейской комиссии “За демократию через право”, — отметила Ставнийчук.

Напомним, что Венецианская комиссия (официально Европейская комиссия за демократию через право) является консультативным органом по конституционному праву. Комиссия была создана при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в Совет Европы. Название свое комиссия получила благодаря городу Венеции, где проходят ее сессии.