17:08, Сегодня

Шаг к узурпации власти — нардеп раскритиковала закон об олигархах Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что не так с принятым законопроектом

При принятии закона об олигархах была нарушена Конституция, заявила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" нардеп из фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"При принятии закона об олигархах были нарушены все базовые регламентные процедуры, был попран регламент Верховной Рады Украины, что означает нарушение закона. Следовательно, де-факто нарушена Конституция. Сегодня был сделан еще один шаг к узурпации власти господином Зеленским и его командой на Банковой, подминая под себя парламентские процедуры и в целом парламент как место, где можно усовершенствовать любую инициативу или прийти к согласию через дискуссию, аргументацию и совместные действия. Это, мне кажется, первый тектонический сдвиг, который скажется на государственности Украины и дальнейшем ее развитии. Если дальше все будет идти таким образом, это означает, что мы свернули с пути в Евросоюз, свернули с пути верховенства права, демократии и прав человека", — сказала она.

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По словам депутата, есть вероятность, что законопроект придется пересмотреть.

"Что касается самой сути этого законопроекта, он еще не подписан ни председателем Верховной Рады, ни президентом. Он, к сожалению, наделяет неконституционными полномочиями отдельные органы, например, СНБО. Он делает невозможными объективные критерии, кто такой олигарх, он не использует практики цивилизованного мира, что любая конкуренция и невозможность политического влияния через финансово-промышленные группы происходит за счет действия и инструментов антимонопольного законодательства. Это все то, что не предусмотрено этим законом. Он имеет общего с европейской интеграцией примерно столько, сколько мышь со слоном. Мне кажется, мы получим такой вывод Венецианской комиссии, и вполне возможно, что действующей власти придется пересмотреть положения этого законопроекта", — сказала она.

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Напомним, 23 сентября народные депутаты приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом. Таким образом, законопроект №5599 поддержали 279 народных депутатов. Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов, "За майбутнє" - 18, "Довіра" - 15, "Голос" - 11, внефракционные депутаты - 6. Отказались поддерживать проект закона нардепы из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность". Нардепы из "Батькивщины" воздержались.

Цель этого закона — предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительную экономическую и политическую значимость. Такие лица и обозначаются как олигархи. Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте речь идет о создании реестра олигархов.