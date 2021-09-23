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Зеленский в ООН выступил ярко и метафорично - дипломат Юлия Осмоловская отметила, что Госдеп США позитивно оценил выступление украинского президента

Выступление президента Владимира Зеленского на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН было ярким и метафорическим. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказала исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы, дипломат Юлия Осмоловская.

"Выступление было ярким и метафорическим, были поставлены акценты на различии стран и ситуации с COVID. Но вопрос в том, сколько людей и кто его услышал, какие выводы из этого были сделаны. По крайней мере, посольство США в Украине, Госдепартамент отметили трогательность речи президента, поэтому с точки зрения декларативности можно сказать, что его речь была удачной", - сказала дипломат.

"Выводы можно будет делать, когда увидим, как будут рассматриваться документы об оккупации Крыма, ущемлении прав человека в Крыму, и о ситуации на Донбассе, которые будут нарабатываться как регулирующиеся Генассамблеей ООН и рассматриваться на отдельных заседаниях до конца года. Такое выступление нашего президента можно было бы определить мотивационным в зависимости от того, сколько стран было в зале, представители каких стран его внимательно слушали", - сказала Осмоловская.

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Украинский дипломат Александр Левченко считает, что встреча президента Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем может иметь неплохой промежуточный результат, хотя сам визит решающим не будет.

Ранее Владимир Зеленский в комментарии съемочной группе "Украина 24" рассказал, с каким настроением намерен работать на сессии Генассамблеи ООН. "С каким настроением? С прекрасным, потому что я еду работать на благо нашего государства. Работать, как название вашего канала - 24 часа. Ради этого я и стал президентом. Кажется, именно этого и ждут от меня граждане Украины", - заявил президент.