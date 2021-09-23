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Верховная Рада приняла закон об олигархах: подробности голосования Оппозиция будет пытаться аннулировать голосование

Верховная Рада после бурных обсуждений приняла нашумевший закон об олигархах. Как это происходило, рассказала корреспондент телеканала "Украина 24" в программе "Сегодня Новости".

Оппозиция недовольна тем, как прошло голосование за законопроект №5599. Они настаивали на том, чтобы было реализовано их право как парламентариев и они могли бы рассказать о своих поправках и поставить их на голосование. Но "Слуги народа" решили иначе, и закон был принят 279 голосами. Больше всего голосов дали "слуги народа", также голосовали группы "Довіра" и "За майбутнє" и внефракционные депутаты. Другие фракции либо воздержались, либо голосовали против.

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Голосованию предшествовали обсуждения, которые длились почти два часа. Главы фракций решали, по какому сценарию пойти во время голосования. Изначально на совещании глав фракций и президиума ВР было решено, что каждая фракция сможет поставить свои правки на голосование и иметь возможность выступить. Однако, посоветовавшись, фракция "Слуга народа" решила идти постатейно, используя 119 статью регламента. При этом еще в 2018 году Конституционный суд указывал на то, что решения, принятые таким способом, позже могут быть признаны неконституционными.

Пока законопроект не подпишет президент, он не считается действующим, к тому же переходной период этого закона составляет шесть месяцев. Оппозиционные фракции уже говорят о том, что будут подавать постановления, чтобы отменить голосование за этот закон.

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Напомним, 23 сентября народные депутаты приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом. Таким образом, законопроект №5599 поддержали 279 народных депутатов. Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов, "За будущее" - 18, "Довіра" - 15, "Голос" - 11, внефракционные депутаты - 6. Отказались поддерживать проект закона нардепы из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность". Нардепы из "Батькивщины" воздержались.

Цель этого закона — предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительную экономическую и политическую значимость. Такие лица и обозначаются как олигархи. Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте речь идет о создании реестра олигархов.