14:47, Сегодня

В "Слуге народа" сообщили, когда в Раде будут голосовать за налоговый закон Мошенец объяснила, почему Рада сегодня перенесла рассмотрение налогового законопроекта

В украинском парламенте сняли с рассмотрения законопроект №5600 о налоговых изменениях. О том, когда проголосуют проект закона о наполнении госбюджета за счет повышения налогов, и почему его сняли с парламентской повестки дня, сообщила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Мошенец.

По словам народного депутата, до конца недели проект закона рассмотрен не будет. Есть вероятность, что рассмотрение документа состоится через неделю.

"Что касается налогового или ресурсного законопроекта 5600, на него действительно собирали подписи. Но это собирали подписи по процедуре прим.1 ст. 119 регламента Рады, это процедура, когда количество правок превышает количество статей, и у каждой фракции есть возможность озвучить по 5 правок, у внефракционных – по 1 правке. Но такая процедура должна насобирать, во-первых, треть подписей от состава Верховной Рады, а затем пройти соответствующее подтверждение на регламентном комитете. Именно поэтому это требует больше времени в днях. Сегодня точно, думаю, мы это не успеем. И завтра так же. Именно поэтому этот законопроект будет рассматриваться через неделю, и будет рассматриваться именно по сокращенной процедуре, которая применялась, когда мы голосовали за банковский законопроект", — сообщила Елена Мошенец.

Читайте также: Подорожают все товары — нардеп о законопроекте насчет повышения налогов

О том, что законопроект №5600 сегодня рассматриваться не будет, сообщил народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в Telegram. "Слуги народа снимают сегодня с рассмотрения скандальный законопроект 5600 о налоговых изменениях", — сообщил нардеп.

Напомним, проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 1 июля. Он повышает некоторые налоговые ставки, в том числе акцизы и налоги.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал этот законопроект и назвал его антиукраинским. "Я против этого закона, потому что он убивает рабочие места украинцев. Потому что этот закон о новых налогах приведет к увеличению цен на продукты, на жизнь. Этот закон делает нашу экономику и наше производство неконкурентными. Новые налоги или увеличения старых налогов ведет к одному — к потере конкуренции, к потере не только внешнего, но и внутреннего рынка", — заявил он.

Кроме того, экономический эксперт Борис Кушнирук ранее отметил, что повышение налогов может иметь плохие последствия для бизнеса. "Во-первых, я бы отметил, что депутаты и чиновники хотят нарушить действующее налоговое законодательство — Налоговый кодекс и Бюджетный кодекс, которые четко устанавливают, что новые налоги и изменения ставок налогов не могут устанавливаться на новый бюджетный год, если они не были введены до 1 июля текущего года. Таким образом, даже если вы хотите вводить какие-то налоговые новации, то на следующий бюджетный год их водить нельзя, а только с 2023 года. Захотят ли в очередной раз наши депутаты с чиновниками нарушить действующее законодательство, не знаю, но это очень плохая история. Потому что как может любой бизнес в Украине что-то планировать, если можно ввести налоги, которые абсолютно не предусмотрены в планах финансовых компаний на следующий год", — сказал он.