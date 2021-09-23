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На Западе юристы не могут понять суть закона об олигархах — эксперт Инвестиции в Украине могут оказаться под угрозой: Евгений Добряк о деолигархизации в стране

Закон о деолигархизации может привести к печальным последствиям, касающимся инвестиций в Украину. Причиной этого может стать тот факт, что инвестор может оказаться в реестре олигархов, заявил в эфире программы "Сегодня день" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Евгений Добряк.

По его словам, законопроект №5599 повлияет на желание инвесторов в Украине поддерживать бизнес. Кроме того, Добряк отметил, что западные юристы не могут понять концепцию этого документа.

"Есть позиция некоторых западных партнеров относительно закона об олигархах. Я общался с британскими, французскими юристами. Люди не могут понять вообще суть этого законопроекта. Они говорят, неужели нельзя сделать существенные действенные законодательные механизмы влияния на сближение крупного бизнеса и власти. И чтобы это разделить очень простыми способами. Это антимонопольное, налоговое, антитрастовое, антикоррупционное законодательство. В данной ситуации я вообще не могу понять смысл этого закона. Тем самым мы отходим назад и в принципе запугиваем инвесторов, которые могут зайти в Украину и также подпасть под действие это закона. Надо мудро подходить к этим вопросам. Мы можем этим законопроектом навредить. Я считаю, что депутаты должны внимательно подумать перед тем, как нажимать кнопки, голосуя за этот законопроект", - подчеркнул эксперт.

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Ранее свою точку зрения об инвесторах выразила эксперт и нардеп из партии "Голос" Кира Рудик. Проект закона №5599, по мнению парламентария, может стать поводом для обвинения инвесторов в том, что они олигархи. Рудик отметила, что та концепция, которая заложена в проекте закона, сочетается с принципами, которыми сегодня руководствуются власти РФ и Беларуси. "Этот антиолигархический закон не против олигархов, он о концентрации власти в одних руках, и он о том, чтобы иметь возможность контролировать тех или иных людей в Украине. Я не представляю, каким образом можно бороться за то, чтобы к нам приходили инвестиции и одновременно говорить, что когда вы (инвесторы – ред.) придете в Украину, здесь вас могут обвинить в том, что вы олигарх, и публично вас внести в реестр, потому что так решит СНБО. Это вообще неслыханно и нигде в мире таким образом это не работает. Украина в этом плане может походить на Россию и Беларусь, где один человек может принимать решение относительно того, чтобы кого-то назвать олигархом, а кого-то нет", — сказала нардеп.

Что касается реестра олигархов, то, по мнению народного депутата из фракции "Слуга народа" Людмилы Буймистер, олигархам выгодно будет в нем оказаться, так как это второй Форбс. По ее мнению, в деолигархизации важно побороть коррупцию, а не составлять списки. "Бороться с коррупцией в первую очередь, а не делать вид, что мы будем создавать сейчас реестры, в которые будут олигархи доплачивать, чтобы туда попасть, потому что это будет второй реестр Форбс, и будет просто выгодно там быть. Или доплачивать, чтобы туда не попадать…", — отметила парламентарий.

Отметим, что сегодня, 23 сентября, народные депутаты приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом. Таким образом, законопроект №5599 поддержали 279 народных депутатов. Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов, "За будущее" - 18, "Доверие" - 15, "Голос" - 11, внефракционные депутаты - 6. Отказались поддерживать проект закона нардепы фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность". Нардепы из "Батькивщины" воздержались.

Также напомним, что цель документа — предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительную экономическую и политическую значимость. Такие лица и обозначаются как олигархи. Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте речь идет о создании реестра олигархов.