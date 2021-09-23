13:02, Сегодня

Украине нужны не реестры олигархов, а борьба с коррупцией — нардеп Реестр олигархов выгоден самим олигархам, поскольку список станет вторым "Форбс" – нардеп

Деолигархизация в Украине подразумевает в первую очередь борьбу с коррупционными схемами, в которых одним из действующих лиц являются олигархи. В связи с этим сегодня важно побороть именно такие схемы, а не создавать списки олигархов, сообщила в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

"Бороться с коррупцией в первую очередь, а не делать вид, что мы будем создавать сейчас реестры, в которые будут олигархи доплачивать, чтобы туда попасть, потому что это будет второй реестр Форбс, и будет просто выгодно там быть. Или доплачивать, чтобы туда не попадать…", — отметила парламентарий.

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Людмила Буймистер считает, что Антимонопольный комитет может выяснить, есть ли нарушения на рынке. По ее словам, похожие проблемы были также и в других странах.

"Не предлагается никаких механизмов решения вопроса по существу, как это происходило, например, в США или Корее, где тоже существовала огромная проблема с олигархами. Для этого есть специальные органы, такие как Антимонопольный комитет, у которого есть группа экспертов, которые могут проанализировать рынки и сделать вывод – есть нарушения или нет", — отметила она.

О том, что США также прошли по пути, в котором уменьшили влияние олигархата на политику и другие сферы страны, сообщил ранее журналист Дмитрий Гордон. Он напомнил, что в Америке в свое время элиты пришли между собой к соглашению о том, что надо жить по закону.

"Чиновники получают большую зарплату. Дальше неминуемое наказание за коррупцию: украл - в тюрьму, и показывать это все крупным планом по телевизору, в Youtube, что, смотрите, вот этому мы дали большую зарплату, дали большой соцпакет, а он взял взятку у этого олигарха. Олигарха в тюрьму за дачу взятки, чиновников в тюрьму за получение взятки и лишение всего. То есть это комплекс мер. Для того чтобы понять, как это работает, съездите в США и посмотрите, как это работает там. У них же коррупции низовой нет, наверху, не исключаю, коррупция существует", — сообщил журналист.

Кроме того, по словам нардепа от партии "Евросолидарность" Алексея Гончаренко, проект закона об олигархах, который 23 сентября может быть проголосован в парламенте Украины, дает возможность мощному разгулу коррупции в стране. Нардеп заявил, что после принятия закона в Украине начнутся процессы монархизации.

"Власть проталкивает голосование за так называемый законопроект о деолигархизации, а на самом деле – о монархизации Украины вопреки тому, что Венецианская комиссия приняла его к рассмотрению, и мы ждем ее вывод. Я не понимаю, как можно голосовать за законопроект, который мы направили на экспертизу, не дожидаясь выводов экспертизы", — подчеркнул нардеп.

Напомним, что Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5599 об ограничении влияния олигархов, который он подал на рассмотрение парламента 2 июня. Цель документа — предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительную экономическую и политическую значимость. Такие лица и обозначаются как олигархи. Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте речь идет о создании реестра олигархов. Приняли законопроект силами нардепов "Слуги народа", "За майбутнє", "Довіра" и внефракционных. Против была "Европейская солидарность" и "Голос", а "Батькивщина" – воздержалась.