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Гончаренко оценил закон об олигархах: "Колоссальное поле для коррупции" В "Евросолидарности" назвали законопроект №5599 законом о монархизации Украины

Проект закона об олигархах, который 23 сентября может быть проголосован в парламенте Украины, дает возможность мощному разгулу коррупции в стране. Об этом в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Власть проталкивает голосование за так называемый законопроект о деолигархизации, а на самом деле – о монархизации Украины вопреки тому, что Венецианская комиссия приняла его к рассмотрению, и мы ждем ее вывод. Я не понимаю, как можно голосовать за законопроект, который мы направили на экспертизу, не дожидаясь выводов экспертизы", - подчеркнул нардеп.

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На вопрос о том, что если выводы Венецианской комиссии будут отрицательными по законопроекту №5599, Гончаренко ответил, что в данном случае важно не решение комиссии, а то, как этот документ будут использовать в Украине.

"Тут дело будет уже не в заключении, а если дальше этим уже законом начнет злоупотреблять президент, потому что это единственный человек, который будет использовать этот закон. И, конечно, те, против кого начнут принимать решение: ты олигарх – а там фактически нет никакой процедуры судебной апелляции – то эти люди будут искать возможность обжаловать это в ЕСПЧ. Но это уже будет долгая история, это на годы, неизвестно, как она будет происходить. А в Украине мы, к сожалению, получаем огромные коррупционные риски. Потому что если один человек будет определять, кто плохой, а кто добрый, то одному скажут: хочешь быть добрым – занеси нам чемодан... Это огромное коррупционное поле. Этот закон создает просто колоссальное поле для коррупции. Во-вторых, этот пока что законопроект создает огромное поле для борьбы со свободой слова, потому что он говорит о медиа, о владельцах медиа – и это большая проблема. 20 лет назад в одной стране рядом с нами все так и начиналось – олигархи, медиа, они нам мешают жить. Потом появился один император, имя ему Путин, и он такое натворил на весь мир... И про демократию, и свободу слова в стране забыли", — отметил Гончаренко.

Об угрозе свободы слова в стране ранее также заявлял и журналист Дмитрий Гордон. По его словам, в этом проекте заложена небезопасная идея – отобрать у олигархов СМИ. Если это произойдет, в Украине свобода слова будет под угрозой.

"Самое главное то, что закон об олигархах — это прямое наступление на свободу слова, это борьба со своими. Меня, кстати, очень тревожит печальная тенденция — власть методично пытается бороться со СМИ. Это ведь не первая попытка, первой попыткой был закон о медиа… В законе о медиа были заложены варварские условия", — сказал Гордон.

Проект закона №5599, по мнению главы партии "Голос" Киры Рудик, может стать поводом для обвинения инвесторов в том, что они олигархи. Рудик отметила, что та концепция, которая заложена в проект закона, сочетается с принципами, которыми сегодня руководствуются власти РФ и Беларуси. "Этот антиолигархический закон не против олигархов, он о концентрации власти в одних руках, и он о том, чтобы иметь возможность контролировать тех или иных людей в Украине. Я не представляю, каким образом можно бороться за то, чтобы к нам приходили инвестиции и одновременно говорить, что когда вы (инвесторы – ред.) придете в Украину, здесь вас могут обвинить в том, что вы олигарх, и публично вас внести в реестр, потому что так решит СНБО. Это вообще неслыханно и нигде в мире таким образом это не работает. Украина в этом плане может походить на Россию и Беларусь, где один человек может принимать решение относительно того, чтобы кого-то назвать олигархом, а кого-то нет", — сообщила нардеп.