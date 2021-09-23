"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко

Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей

"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко

В четверг, 23 сентября, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

Гости:

  • Владимир Гройсман, экс-премьер-министр Украины
  • Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа"
  • Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность"
  • Дмитрий Спивак, руководитель "Национальной стратегии развития"
  • Александр Качура, народный депутат, "Слуга народа"
  • Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины
  • Артур Герасимов, народный депутат, "Европейская солидарность"
  • Юрий Камельчук, народный депутат, "Слуга народа"
  • Андрей Николаенко, народный депутат, "Батькивщина"
  • Антон Поляков, народный депутат, "За Будущее"
  • Денис Маслов, народный депутат, "Слуга народа"
  • Сергей Сивохо, руководитель "Национальной платформы примирения и единства"
  • Алексей Устенко, народный депутат, "Слуга народа"
  • Андрей Ильенко, заместитель председателя ВО "Свобода"
  • Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный
  • Василий Вовк, экс-председатель главного следственного управления СБУ

Включения:

  • Геннадий Москаль

Темы:

  • Обстрел авто советника президента. Кто стоит за нападением?
  • Скандал вокруг спикера. Почему в парламенте хотят поменять Разумкова?
  • Новые налоги и закон об олигархах - сможет ли монобольшинство собрать голоса?

Не пропустите - 23 сентября в 21:00 "Народ против".