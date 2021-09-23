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"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей

В четверг, 23 сентября, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

Гости:

Владимир Гройсман, экс-премьер-министр Украины

Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа"

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность"

Дмитрий Спивак, руководитель "Национальной стратегии развития"

Александр Качура, народный депутат, "Слуга народа"

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины

Артур Герасимов, народный депутат, "Европейская солидарность"

Юрий Камельчук, народный депутат, "Слуга народа"

Андрей Николаенко, народный депутат, "Батькивщина"

Антон Поляков, народный депутат, "За Будущее"

Денис Маслов, народный депутат, "Слуга народа"

Сергей Сивохо, руководитель "Национальной платформы примирения и единства"

Алексей Устенко, народный депутат, "Слуга народа"

Андрей Ильенко, заместитель председателя ВО "Свобода"

Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный

Василий Вовк, экс-председатель главного следственного управления СБУ

Включения:

Геннадий Москаль

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