10:55, Сегодня

Закон об олигархах делает СНБО механизмом репрессий – экс-министр "Ничего хорошего от этого не будет, это подтверждает история большевизма" – нардеп о резонансном законопроекте

Законопроект №5599, которым хотят предоставить в Украине возможность наделять граждан статусом олигарха, кроме репрессий со стороны Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), ничего стране не принесет. К такому выводу в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" пришел экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, народный депутат из фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

Парламентарий назвал закон об олигархах механизмом для репрессий, который создан в помощь СНБО. Кучеренко выразил мнение, что если проект закона №5599 будет в Украине принят, то ни к чему хорошему в стране это не приведет.

"Это гротескная функция СНБО, по сути, СНБО стал механизмом ручных репрессий в ручном режиме, по каким-то абсолютно субъективным критериям, сверхполномочия. Поверьте, ничего хорошего от этого не будет. Потому что я изучал историю большевизма. 100 лет назад такие же молодые парни и девушки в красных платочках, с маузерами, в кожанках так же не нормами закона руководствовались, а революционной целесообразностью. Чем это закончилось? Всегда заканчивается одним и тем же…", — сообщил нардеп.

Читайте также: Закон об олигархах ведет к "путинизации" Украины – экс-нардеп

Алексей Кучеренко занимал пост министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины с 2007 года по 2010 год в правительстве Юлии Тимошенко. Был народным депутатом Верховной Рады Украины III, V, VI и IX созыва. Кандидат социологических наук. Глава Союза собственников жилья Украины.

Напомним, что Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5599 об ограничении влияния олигархов, который он подал на рассмотрение парламента 2 июня. Цель документа — предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительную экономическую и политическую значимость. Такие лица и обозначаются как олигархи. Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте речь идет о создании Реестра олигархов. Приняли законопроект силами нардепов "Слуги народа", "За майбутнє", "Довіра" и внефракционных. Против была "Европейская солидарность" и "Голос", а "Батькивщина" – воздержалась.

Читайте также: "Будет целый перечень вопросов, законопроектов": Дмитрий Разумков о деолигархизации

Большинство людей в Украине убеждены, что в случае принятия Верховной Радой закона об олигархах выигрывают не они, а власть. Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Политик напомнил, что во время программы "Свобода слова Савика Шустера" проходило голосование - 75% украинцев, присутствующих на ток-шоу, не видят пользы в законопроекте об олигархах.

"Если бы был опрос по всей стране, результаты были бы очень похожи. Меня это не удивило. Сейчас власть громко говорит о деолигархизации, говорит, что это нужно. Но так случилось, что все гости в студии были за то, чтобы ограничить влияние олигархов. Вопрос касался конкретного законопроекта. И здесь сильно отличаются позиции. Люди в студии не верили инициативам власти. Они были уверены, что если этот проект будет реализован, то от этого выиграют не они, а власть", — заявил экс-секретарь СНБО.