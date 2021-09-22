21:21, Вчера

Венедиктова о покушении на Шефира: мы столкнулись с профессионалами Генпрокурор лично побывала на месте происшествия

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" прокомментировала покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

"Правоохранители сегодня отработали слаженно, у нас вечером была совместное совещание со всеми блоками, которые были привлечены и задействованы. Мы ее завершили еще в начале восьми вечера. Поставили следующий дедлайн, когда мы проговариваем, это восьмая утра завтра. Будет создана совместная следственная группа. На сегодня продолжают продолжаться следственно-оперативные действия. Когда мы закончим их, чтобы мы смогли систематизировать этот материал, проанализировать его, уже можно делать следующие выводы", - отметила Ирина Венедиктова.

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Она напомнила, что лично побывала на месте происшествия:

"Удалось посетить. Сегодня очень насыщенный день, я была возле супермаркета АТБ в начале двенадцатого, там мы встретились с господином Клименко (главой Нацполиции - ред.), пока не приехали другие участники, которые были позже... Мне было важно осмотреть, посмотреть, как это оно на самом деле выглядит, убедиться воочию, и уже потом сделать ддля себя точку отсчета и понимать шаги правоохранителей поминутно. Мой приезд или неприезд не всколыхнул правоохранительную систему, они и так молодцы, очень слаженно отреагировали на этот инцидент".

На вопрос, можно ли раскрыть дело по горячим следам, Венедиктова ответила:

"Здесь не идет счет на часы, потому что там, простите, простаки не работали. В этом непосредственно деле мы столкнулись с профессионалами. У нас отработали непосредственно на месте происшествия эксперты-криминалисты, служебная собака, отработали люди, которые разбираются в происходящем. Это было хорошо построенное покушение, и люди знали, что они делали. Поэтому так быстро, судя по профессионализму выстрелов, мы понимаем, что это сделать невозможно".

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Напомним, 22 сентября возле села Лесники Киево-Святошинского района стреляли по автомобилю первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранен водитель, Сергей Шефир не пострадал.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что стрельба по автомобилю Сергея Шефира - это покушение на убийство, а не попытка запугать.

"Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. По автомобилю было осуществлено более десяти выстрелов, более 11 входных отверстий пока зафиксировано. Только что прооперирован водитель, его жизни ничего не угрожает", - сказал Монастырский.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что пока следствием рассматривается три версии произошедшего.

"На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления - в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", - заявил он.