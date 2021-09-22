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Из-за покушения на Шефира будут проверять автомобили обычных граждан - полиция Спикер полиции Киевской области рассказала об операции "Перехват"

В Киевской области в связи с расстрелом автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира, во время которого был ранен водитель, полиция ввела спецоперацию "Перехват". Каким образом оперативные действия правоохранителей и силовиков могут отразиться на обычных гражданах, рассказала в программе "Сегодня День" в эфире телеканала "Украина 24" спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Правоохранительница прокомментировала, велась ли стрельба из засады, и уточнила последние сведения по происшествию.

"Действительно, сегодня в 10 утра произошло нападение, ранили водителя, по предварительной информации около трех ранений он получил, но по засаде сейчас мы еще эту информацию не озвучиваем. По области сейчас введена операция "Перехват", мы ищем непосредственно нападавших, тех, кто совершил это нападение. Мы видели, что правая сторона автомобиля действительно обстреляна, одна пуля попала в заднюю часть автомобиля. Дальнейшую информацию будем уточнять, и давать немного позже", — сказала Ирина Прянишникова.

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Она отметила, что в ближайшие три часа полиция будет информировать о ходе спецоперации "Перехват". Также она отметила, что дело является сложным.

"Ближайшие три часа мы будем вам сообщать информацию, которая есть. Но, я думаю, что дело резонансное, не такое простое, как кажется на первый взгляд, поэтому полиция сейчас делает все возможное для того, чтобы установить нападавших и непосредственно определить, кто причастен к этому нападению", — отметила спикер областной Нацполиции Киевщины.

Ирина Прянишникова также призвала граждан отнестись с пониманием к работе полиции, которая направила все силы на розыск стрелявших. Она отметила, что есть вероятность, что полиция будет проверять автомобили и обычных граждан.

"Полиция уже имеет ориентировку, кого будут разыскивать, но мы призываем всех граждан с пониманием отнестись к этой операции, поскольку могут проверяться машины, водители, поэтому просим всех помочь сейчас очень важно по горячим следам установить нападавших", - подчеркнула спикер.

Напомним, 22 сентября около села Лесники Киево-Святошинского района стреляли в автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. По словам источников, в автомобиль выстрелили автоматной очередью, ранен водитель, Сергей Шефир не пострадал.