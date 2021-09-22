12:09, Сегодня

"Это вызов всей Украине": генерал СБУ о покушении на Шефира Эксперт по вопросам госбезопасности допускает, что стреляли именно в водителя с целью запугать первого помощника президента

Стрельба по автомобилю первого помощника президента Сергея Шефира, в результате которой был ранен водитель, является результатом коллапса правоохранительной системы и возможной попыткой запугивания. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" заявил эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк.

"Если говорить неофициальным языком, это очень высокопоставленное лицо в государственной иерархии, особенно в окружении президента. Это значительное происшествие, даже не инцидент, тем более что есть признаки покушения на убийство, и тут можно сделать выводы: коллапс правоохранительной системы, на опережение никто не работает. Если уже покушение на таких лиц, это говорит о многом, о том, что нужно проводить ревизию в правоохранительной системе и фильтрацию руководящих лиц системы", - сказал генерал.

"Я всегда говорил, что за политику у нас не убивают, у нас убивают за деньги. Нужно искать каких-то "обиженных" людей среди так называемых олигархов, то есть подпольных решал, типа деловых людей, которые добиваются государственного бюджета, хотят принимать участие в разделе этого пирога. Возможно, господин Шефир участвует в сохранении целостности бюджета, и я думаю, что это послужило мотивом для совершения этого преступления. Давайте подождем предварительных результатов расследования", - сказал Вовк.

Читайте также: "Совершить суицид он не мог": названы странные обстоятельства в гибели мэра Кривого Рога

Также эксперт обратил внимание на то, что пули попали в водителя, а сам Шефир остался невредимым.

"Такие покушения совершают профессионалы, и если бы было покушение непосредственно на него, была бы другая расстановка в отношении попадания пуль. Возможно, работает мотив запугать первого помощника президента. Это покушение – большой вызов правоохранительной системе, президенту и всей Украине", - сказал Вовк.

Напомним, автомобиль Шефира был обстрелян из автомата 22 сентября около 10:00 у села Лесники Киевской области. Был ранен водитель, он находится в реанимации в клинике "Феофания". Сергей Шефир не пострадал.