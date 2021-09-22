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"Запустили кино вместо решения вопросов": нардеп о законе об олигархах Валентин Наливайченко привел в пример зарубежные страны, где власть не вмешивается в политику независимых СМИ

Верховная Рада может на этой неделе принять резонансный законопроект о так называемой борьбе с олигархами. В эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" депутат от фракции "Батькивщина", экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказал о возможных последствиях принятия этого законопроекта.

Нардеп объяснил, почему депутаты попытаются проголосовать за законопроект как можно быстрее.

"Спешат, потому что тарифы поднимают, потому что зима на пороге, потому что кризис в энергетике... Второе - рост тарифов. Все независимые телеканалы показывают это и будут показывать, и именно этим я объясню, почему власть вместо того, чтобы решать актуальные вопросы для людей, запустила кино с этим так называемым законом об олигархах", - сказал Наливайченко.

Депутат сравнил действия властей с ситуацией в России, когда там ведущие СМИ перешли в собственность государства и стали рупорами пропаганды.

"Я увидел в этом законопроекте некий план Кремля, только образца 2007-2008 годов, когда вытесняли из России олигархов. Тогда назначили олигархами двух человек, и Кремль забрал у них телеканалы, и эти телеканалы стали тоже восхвалять Кремль и путинскую политику. Я убежден, что именно такой сценарий заложен в законопроект, который теперь "слуги народа" вместо того, чтобы решать актуальные вопросы, продвигают в парламенте", - сказал политик.

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Наливайченко отметил, что за рубежом крупные бизнесмены владеют медиаресурсами, и никому в голову не приходит влиять на независимую политику СМИ.

"Я считаю, что власть, запустив сценарий такого фейкового закона об олигархах, на самом деле хочет только одного - тишины в медиа, восхваления власти, и чтобы люди не видели те сюжеты, которые есть на независимых сейчас телеканалах о реальной жизни, проблемах, о том, что их надо решать власти прежде всего", - сказал Наливайченко.

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Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект №5599 об ограничении влияния олигархов. Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес, такие лица и обозначаются как олигархи. В частности, предусматривается установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте говорится о создании Реестра олигархов.

Журналист Дмитрий Гордон отмечает, что в Украине необходимо наказывать за коррупцию и отстаивать свободу слова, а не бороться с олигархами. Он считает, что в случае принятия закона Украина откатится в 1990-е годы. "Это будет означать нищету для людей, полный возврат в девяностые годы, неуправляемость, хаос, отсутствие денег, отсутствие электричества. Мы можем вернуться туда запросто. Ни одна демократическая страна себе такого не позволяет", — отметил Гордон.