20:55, Вчера

"Цицерон недели": Спивак присвоил звание "слуге народа" Арахамии "Баба Валя с "Укрпочты" не имеет отношения к закону об олигархах — Спивак о перепалке на телешоу

Участие главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в популярной программе, где он сравнил известного журналиста с телеканала CNN с "бабой Валей из "Укрпочты", получило продолжение. Нардепу присудили премию "Цицерон недели" в программе "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24".

"Медаль" вручил сам телеведущий Дмитрий Спивак.

"У меня вопрос к лидеру фракции: чем вам "баба Валя с "Укрпочты" не угодила? Может быть, это та "баба Валя", которая приносит пенсию вашей маме и бабушке, или у вас, Давид, у родителей настолько все хорошо, что им пенсия не нужна?" — заявил Спивак.

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В этом же эфире после выступления Денисовой Арахамия заявил, что законопроект №5599 сегодня комментируют даже на зарубежных телеканалах. "Сегодня на одном из телеканалов в бегущей строке было написано — ведущий журналист CNN против закона об олигархах. Я извиняюсь, завтра баба Валя с "Укрпочты" будет против закона об олигархах. Давайте мы сами разберемся. Я вам гарантирую, что он (журналист — ред.) не читал этот закон, так как на английский язык его не переводили", — заявил Арахамия

С "бабой Валей" Давид Арахамия сравнил известного журналиста CNN Фарида Закарию, который также является редактором еженедельника Newsweek International. Журналист считается экспертом в области международных отношений.

Стоит отметить, что проект закона №5599, который ко второму чтению поддержал 17 сентября комитет Верховной Рады по нацбезопасности, критиковал не только иностранный журналист. По мнению главы партии "Голос" Киры Рудик, будущий закон может стать поводом для обвинения инвесторов в том, что они олигархи. Рудик отметила, что та концепция, которая заложена в проект закона, сочетается с принципами, которыми сегодня руководствуются власти РФ и Беларуси. "Этот антиолигархический закон не против олигархов, он о концентрации власти в одних руках, и он о том, чтобы иметь возможность контролировать тех или иных людей в Украине. Я не представляю, каким образом можно бороться за то, чтобы к нам приходили инвестиции и одновременно говорить, что когда вы (инвесторы – ред.) придете в Украину, здесь вас могут обвинить в том, что вы олигарх, и публично вас внести в реестр, потому что так решит СНБО. Это вообще неслыханно и нигде в мире таким образом это не работает. Украина в этом плане может походить на Россию и Беларусь, где один человек может принимать решение относительно того, чтобы кого-то назвать олигархом, а кого-то нет", — сообщила нардеп.