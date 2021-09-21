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Зеленский о визите в США: еду работать на благо государства Президент прибыл в Нью-Йорк в прекрасном настроении

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии съемочной группе телеканала "Украина 24" рассказал о своем визите в США на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН.

"С каким настроением? С прекрасным, потому что я еду работать на благо нашего государства. Работать, как название вашего канала - 24 часа. Ради этого я и стал президентом. Кажется, именно этого и ждут от меня граждане Украины", - заявил Владимир Зеленский.

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На вопрос, как он будет убеждать западных партнеров насчет необходимости отстаивать интересы Украины, президент ответил:

"Как всегда, настойчиво".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября в Нью-Йорке принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Выступление главы украинского государства на общих дебатах Генассамблеи ООН состоится 22 сентября. Зеленский должен вернуться в Киев в четверг, 23 сентября.

76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса, а также сохранения окружающей среды - параллельно будет проходить несколько крупных международных форумов по изменению климата и защите окружающей среды.

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24" поделилась ожиданиями от визита Владимира Зеленского в США.

"Мы ожидаем от этого визита не только выступления на 76-й Генассамблее ООН, не только обращения украинского лидера ко всем народам. Сейчас Джозеф Байден в любом случае должен был бы уже выразить по крайней мере геостратегическую позицию США в данном контексте, в данных обстоятельствах исторических, ибо это действительно исторические события", - сообщила она.